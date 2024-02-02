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Son dakika | Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor! Kremlin'den flaş açıklama! Masada hangi konular var?

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Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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Son dakika | Vladimir Putin Türkiye’ye geliyor! Kremlin’den flaş açıklama! Masada hangi konular var?

son dakika haberi...Kremlin, Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili açıklamada bulundu.Yapılan açıklamada Putin'in Türkiye ziyaretinde Başkan Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşeceği belirtildi.

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