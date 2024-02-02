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Alev Alatlı kimdir? Yazar Alev Alatlı kaç yaşındaydı? Türk edebiyatının çınarından acı haber | Bakan Yusuf Tekin A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 14:29
Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’de, Alatlı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tekin, "O bizim için bir ablaydı" dedi.
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