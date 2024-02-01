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Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP'li belediye için bakanlık harekete geçti! Hesap verecekler

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP’li belediye için bakanlık harekete geçti! Hesap verecekler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükçekmece'deki 144 villalık inşaatta Osmanlı askerlerine ait kemiklerin çıkmasına rağmen inşaatın devam etmesine göz yuman CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili harekete geçti.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temelsiz 144 villadan oluşan 8.5 milyar liralık ölüm sitesinin bulunduğu bölgede 2 yıl önce 4 cesede ait kemik bulunduğunu, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce inşaatın durdurma kararı verildiğini duyurdu.

İnşaatı durdurma kararı verildiğine ilişkin yapılan 2022 yılı kasım ayında yapılan toplantıya Büyükçekmece Belediye temsilcisinin de katıldığı ancak tüm uyarılara rağmen inşaata devam edilmesine göz yumulduğu ortaya çıkmıştı.

Söz konusu bu kararda, geçtiğimiz günlerde rüşvet operasyonunda tutuklanan CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ni temsilen İmar ve Şehircilik Müdürü Abdürrehim Çakır da imza atmıştı.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YAPTI

İstanbul Arkeoloji Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan detaylı inceleme sonucunda inşaat alanının, Balkan Savaşlarının yaşandığı Çatalca Savunma hattı etki alanında olduğu ortaya çıktı.

"ŞEHİTLİK OLABİLİR DURDURUN"U GÖRMEZDEN GELDİLER

Kemiklerin, Osmanlı Ordusu'na ait askerlerden olma ihtimalinin yüksek olduğu ihtimali üzerinde durulduğu, bu nedenle sikkelerle beraber bulunan diğer objelerin askeri bulgu niteliği taşma ihtimalinin ağır bastığı kaydedildi.

Bu nedenle objelerin toplu bir şekilde müzede muhafaza altına alınması gerektiği kaydedildi.

Kararda, herhangi bir insana ait kemik, obje veya taşınmaz kültür varlığına rastlanılması durumunda kanalizasyon çalışmalarının durdurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Ancak Büyükçekmece Belediyesi bu karara kulak tıkayarak şehit Osmanlı askerlerinin kemiklerinin üstüne yapılan inşaata göz yumdu.

Ayrıca bu alanın kuzeyindeki Çatalca'nın Yazlık Köyü sınırında yer alan Alaiye Şehitliği olarak adlandırılan yerde yapılan kazılarda da benzer nitelikte bulgular elde edildiği vurgulandı.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNA HAZIRLANIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden villa inşaatında çıkan kemiklerle ilgili ve inşaatın durdurulması yönünde alınan kurul kararının bir örneğinin kendilerine gönderilmelerini istedi.

Bakanlığın, bölgenin Çatalca Savunma hattı ve şehitlik olabileceği değerlendirmesine kulak tıkayan ve şehitlerin kemikleri üzerine yapılan inşaatın devam etmesine göz yuman CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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