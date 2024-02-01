Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP’li belediye için bakanlık harekete geçti! Hesap verecekler

İnşaatı durdurma kararı verildiğine ilişkin yapılan 2022 yılı kasım ayında yapılan toplantıya Büyükçekmece Belediye temsilcisinin de katıldığı ancak tüm uyarılara rağmen inşaata devam edilmesine göz yumulduğu ortaya çıkmıştı.

Söz konusu bu kararda, geçtiğimiz günlerde rüşvet operasyonunda tutuklanan CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ni temsilen İmar ve Şehircilik Müdürü Abdürrehim Çakır da imza atmıştı.