Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP'li belediye için bakanlık harekete geçti! Hesap verecekler
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükçekmece'deki 144 villalık inşaatta Osmanlı askerlerine ait kemiklerin çıkmasına rağmen inşaatın devam etmesine göz yuman CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili harekete geçti.
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temelsiz 144 villadan oluşan 8.5 milyar liralık ölüm sitesinin bulunduğu bölgede 2 yıl önce 4 cesede ait kemik bulunduğunu, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce inşaatın durdurma kararı verildiğini duyurdu.
İnşaatı durdurma kararı verildiğine ilişkin yapılan 2022 yılı kasım ayında yapılan toplantıya Büyükçekmece Belediye temsilcisinin de katıldığı ancak tüm uyarılara rağmen inşaata devam edilmesine göz yumulduğu ortaya çıkmıştı.
Söz konusu bu kararda, geçtiğimiz günlerde rüşvet operasyonunda tutuklanan CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ni temsilen İmar ve Şehircilik Müdürü Abdürrehim Çakır da imza atmıştı.
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YAPTI
İstanbul Arkeoloji Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan detaylı inceleme sonucunda inşaat alanının, Balkan Savaşlarının yaşandığı Çatalca Savunma hattı etki alanında olduğu ortaya çıktı.
"ŞEHİTLİK OLABİLİR DURDURUN"U GÖRMEZDEN GELDİLER
Kemiklerin, Osmanlı Ordusu'na ait askerlerden olma ihtimalinin yüksek olduğu ihtimali üzerinde durulduğu, bu nedenle sikkelerle beraber bulunan diğer objelerin askeri bulgu niteliği taşma ihtimalinin ağır bastığı kaydedildi.
Bu nedenle objelerin toplu bir şekilde müzede muhafaza altına alınması gerektiği kaydedildi.
Kararda, herhangi bir insana ait kemik, obje veya taşınmaz kültür varlığına rastlanılması durumunda kanalizasyon çalışmalarının durdurulması gerektiğine dikkat çekildi.
Ancak Büyükçekmece Belediyesi bu karara kulak tıkayarak şehit Osmanlı askerlerinin kemiklerinin üstüne yapılan inşaata göz yumdu.
Ayrıca bu alanın kuzeyindeki Çatalca'nın Yazlık Köyü sınırında yer alan Alaiye Şehitliği olarak adlandırılan yerde yapılan kazılarda da benzer nitelikte bulgular elde edildiği vurgulandı.
BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNA HAZIRLANIYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden villa inşaatında çıkan kemiklerle ilgili ve inşaatın durdurulması yönünde alınan kurul kararının bir örneğinin kendilerine gönderilmelerini istedi.
Bakanlığın, bölgenin Çatalca Savunma hattı ve şehitlik olabileceği değerlendirmesine kulak tıkayan ve şehitlerin kemikleri üzerine yapılan inşaatın devam etmesine göz yuman CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY İPTAL SEFER SORGULAMA | 1 Şubat 2024 THY hangi seferler iptal edildi? Yurtiçi yurtdışı uçuşları son durum
- Altın fiyatları tepeden tırnağa güncellendi! Altında alım satım yapmak isteyen hemen baksın! Bugün saat 22.00'den itibaren...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2024 bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- Alper Gezeravcı Türkiye'nin üzerinden geçti!
- 1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu
- 700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...
- ATV Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı izle! Ayaz her şeyi açıkladı: "Ben sana aşık oldum"
- Kapıcılar Kralı'nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...
- Bağırsakları temizliyor! Yoğurda karıştırıp kaşık kaşık tüketin
- Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın eski yarışmacısı Yalı Çapkını kadrosunda!
- Kurtlar Vadisi'nde Muro'nun sağ koluydu! Çeto Başkan'ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...
- Gözlük camlarını temizlemenin en basit yöntemi! Çizikler 10 saniyede kayboluyor