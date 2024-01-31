CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin ölüm villaları | Her gün yeni bir skandal! Yapıları şehit mezarlarının üstüne dikmişler

KURUL İNŞAATI DURDURUN DEDİ



Koruma Bölge Kurulu 24 Kasım'da yaptığı toplantı sonucu aldığı kararda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da bölgede çıkan kemiklerle ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma kanununun 6'ıncı maddesince bulunanların korunması gerekip gerekmediğine ilişkin ayrıntılı uzman incelemesi yapılması kararı verdi.

Bu kararın yanında ayrıca, inceleme yapılıp bilgi verilinceye kadar bahse konu alanda her türlü inşaat ve fiziki uygulamanın durdurulması ve her türlü güvenlik önlemlerinin mülk sahiplerince ve belediye tarafından alınması gerektiği ifade edildi.