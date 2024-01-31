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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin ölüm villaları | Her gün yeni bir skandal! Yapıları şehit mezarlarının üstüne dikmişler

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin ölüm villaları | Her gün yeni bir skandal! Yapıları şehit mezarlarının üstüne dikmişler

Büyükçekmece'de rüşvet iddiası karşılığında yapımına göz yumulan temelsiz 144 villa inşaatında 2022 yılında 4 cesede ait kemik bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce inşaatın durdurma kararı verildiği öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece'de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

144 villadan oluşan 8.5 milyar liralık ölüm sitesinin bulunduğu bölgede 4 cesede ait kemik bulunduğu, proje alanından ayrıca çıkan tarihi eserler nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce inşaatın durdurma kararı verildiği öğrenildi.

İnşaatı durdurma kararı verildiğine ilişkin yapılan toplantıda Büyükçekmece Belediye temsilcisinin de toplantıya katıldığı ancak tüm uyarılara rağmen inşaata devam edildiği ortaya çıktı.

Söz konusu bu kararda CHP'li Büyükçekmece Belediye'sini temsilen İmar ve Şehircilik Müdürü Abdürrehim Çakır'ın da imza attığı öğrenildi.

4 FARKLI ŞAHSA AİT OLABİLİR

SABAH, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 24 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği toplantıda aldığı kararın ayrıntılarına ulaştı.

Karara göre, devam etmekte olan villa inşaat şantiyesi içerisinde yapılan kanalizasyon sırasında çok insan kemikleri bulundu.

Kemiklerle ilgili yapılan ihbar üzerine olay yeri inceleme devreye girdi. İlk aşamada 4 farklı şahsa ait olabileceği değerlendirilen kemikler ve kemik parçaları ile bir adet cesedin üzerinde yedi eski para bulundu. Cesetlerin etrafında düğmeler ve ayakkabıya ait olduğu değerlendirilen iki adet parça bulundu.

KURUL İNŞAATI DURDURUN DEDİ

Koruma Bölge Kurulu 24 Kasım'da yaptığı toplantı sonucu aldığı kararda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da bölgede çıkan kemiklerle ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma kanununun 6'ıncı maddesince bulunanların korunması gerekip gerekmediğine ilişkin ayrıntılı uzman incelemesi yapılması kararı verdi.

Bu kararın yanında ayrıca, inceleme yapılıp bilgi verilinceye kadar bahse konu alanda her türlü inşaat ve fiziki uygulamanın durdurulması ve her türlü güvenlik önlemlerinin mülk sahiplerince ve belediye tarafından alınması gerektiği ifade edildi.

ARAZİ ÇATALCA SAVUNMA HATTI ÇIKTI

İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nden de 8 Kasım tarihinde uzman raporu istendi.Uzman raporu toplantıda masaya yatırıldı.

Raporda, alanın balkan savaşlarının yaşandığı Çatalca Savunma hattı etki alanında olduğu değerlendirilirken, ayrıca bu alanın kuzeyindeki Çatalca'nın Yazlık Köyü sınırında yer alan Alaiye Şehitliği olarak adlandırılan yerde yapılan kazılarda da benzer nitelikte bulgular elde edildiği vurgulandı.

KEMİKLER OSMANLI ASKERLERİNE AİT OLABİLİR

Kemiklerin, Osmanlı Ordusu'na ait askerlerden olma ihtimalinin yüksek olduğu ihtimali üzerinde durulduğu, bu nedenle sikkelerle beraber bulunan diğer objelerin askeri bulgu niteliği taşma ihtimalinin ağır bastığı kaydedildi. Bu nedenle objelerin toplu bir şekilde müzede muhafaza altına alınması gerektiği vurgulandı.

KANALİZASYON ÇALIŞMALARI DURDURULMALI

Kararda, herhangi bir insana ait kemik, obje veya taşınmaz kültür varlığına rastlanılması durumunda kanalizasyon çalışmalarının durdurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Karara CHP'li Büyükçekmece Belediyesini temsilen İmar ve Şehircilik Müdürü Abdürrehim Çakır'ın da imzasının olduğu attığı ortaya çıktı.

ŞEHİTLİK Mİ ARAŞTIRILSIN CUMHURBAŞKANLIĞI'NA SORULSUN

İnşaat alanı üzerinde herhangi savaş alanı, şehitlik ya da mezarlık alanı olup olmadığına yönelik Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Savunma Arşiv ve Askeri Tarih Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı gibi idarelerden bilgi belge istenilmesine karar verildiği kaydedildi.

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