Muhalefetin kişisel çıkarları savaşa dönüştü! Halleri içler acısı: Oğul babayı yedi, abla kardeşe küstü
Yerel seçimler öncesi muhalefet bir kez daha yangın yerine döndü. Dün sabah arka arkaya açıklamalar yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi topa tuttu. CHP'ye yazdığı şiiri okuyan İnce, "Kaybedersin DEM'lenme" dedi.
İlk olarak partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, CHP'li belediyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara'da seçim afişlerini billboardlara astırmamasına isyan etti.
Korkutma taktiğiyle, ilgili şirket tarafından afişlerin asılmasına izin verilmediğini dile getiren Akşener, "İstanbul'dan şirkete bir telefon gelmiş. 'Bunları asmayacaksınız' denmiş.
Üstelik sadece İstanbul'da değil, Ankara ve İzmir'de de asılmayacakmış. Sonra da eş başkanlık deyince alınıyorlar" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.
İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
İmamoğlu'nun 14-28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığına cesaret edemeyişini anımsatan Akşener, "Biz bu şirkete telefon açan fevkalade cabbar arkadaşları, kapalı kapılar ardında aslan kesilip iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz.
Meğer ana muhalefet partisi bizden çok rahatsızmış" şeklinde konuştu."Ben diyorum kaybedersin DEM'lenme, o diyor uzak dur söylenme" mısrasıyla gündem olan İnce, "Tüm adayları eşe dosta dağıttılar. Önce bu muhalefet değişmelidir" değerlendirmesinde bulundu.
"BUNLARIN DERDİ KURULTAY"
CHP'nin asıl derdinin 31 Mart yerel seçimleri değil, ondan sonraki kurultay süreci olduğunu iddia eden İnce, "50 yıl önce ön seçim yapan partiler artık eşi dostu aday yapmaya başladı.
Bunlarda biraz yüz olsa utanırlar" ifadelerini kullandı.
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