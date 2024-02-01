Muhalefetin kişisel çıkarları savaşa dönüştü! Halleri içler acısı: Oğul babayı yedi, abla kardeşe küstü

Meğer ana muhalefet partisi bizden çok rahatsızmış" şeklinde konuştu."Ben diyorum kaybedersin DEM'lenme, o diyor uzak dur söylenme" mısrasıyla gündem olan İnce, "Tüm adayları eşe dosta dağıttılar. Önce bu muhalefet değişmelidir" değerlendirmesinde bulundu.