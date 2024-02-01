A Haber'de bir ilk! Dolandırıcıların son oyunu “Yapay Zeka”! Vatandaşı bu yöntemle kandırıyorlar
Dolandırıcıların son yöntemi yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte videolar oldu. Ünlü isimlerin görüntülerini ve seslerini teknolojiyi kullanarak değiştiren dolandırıcılar, yatırım tavsiyesi yalanıyla kandırıyorlar ve bu sahte videolar bir kaosa neden olabilir. Yapay zekayla üretilen sahte video ve fotoğraflardaki tehlike ne? Uzman isimler A Haber’de konuyla ilgili detayları anlattı.
İşte programdan konuyla ilgili satır başlıkları;
Prof. Dr. Ali Murat Kırık- Akademisyen Bilişim Uzmanı
"Bu yapılan video 1 gün içerisinde hazırlandı. Yaklaşık 1 haftalık bir çalışma sonrası çok daha başarılı ve inandırıcı bir video ortaya çıkacaktır. Ünlü isimleri bile kullanırken reklam yapıyorlar."
2024, dünyada "seçim yılı" olacak. Uzmanlar, 50 ülkede yapılacak seçimlerde dezenformasyon tehlikesine vurgu yapıyor. Seçimlerde yapay zeka ve dezenformasyonun demokratik süreçlerin manipüle edilmesinde kullanılabileceği belirtiliyor.
"Bu durum atom bombasından çok daha tehlikeli bir hal almaya başladı. İlerleyen yıllarda bunun çok daha ötesini göreceğiz. Benim korkum 31 Mart'ta ki seçimlerden önce çok farklı ses kayıtları ve görüntülerin ortaya çıkması ve tamamen manipülatif bir ortam oluşacaktır."
"Sosyal medya şirketleri 'deep fake analyzer' dediğimiz sistemleri devreye soktuğu zaman bunların hepsi dijital bir kodlamayla oluşturuluyor. Dolayısıyla bunun sonradan yapay bir şekilde oluşturulduğu çok rahat bir şekilde belli olabilir."
"Sosyal medya şirketleri de bundan besleniyormuş gibi fotoğraf yayınlandığı zaman "Bu fotoğrafın yüzde 80'i derin sahtecilik oluşturma riski söz konusudur." gibi bir açıklamada bulanabilir."
ELON MUSK NEDEN "UYGARLIK ÜZERİNE YIKICI BİR ETKİSİ VARDI" DEDİ
Gaffar Yakınca- Gazeteci
Elon Musk'ın bahsettiği ne kadar kötü olursa olsun ne kadar acı olursa olsun gerçek daha kıymetlidir. Bizi belki bununla uyutuyorlar.
Ali Duman- Sosyal Güvenlik Uzmanı
Bir ara çiplenme muhabbeti vardı. İnsanlara çip takacaklardı ve duygularını yöneteceklerdi. Aslında biz telefonlarla ve kredi kartları ile çiplendik. Hayatımızı bunlar kontrol ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY İPTAL SEFER SORGULAMA | 1 Şubat 2024 THY hangi seferler iptal edildi? Yurtiçi yurtdışı uçuşları son durum
- Altın fiyatları tepeden tırnağa güncellendi! Altında alım satım yapmak isteyen hemen baksın! Bugün saat 22.00'den itibaren...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2024 bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- Alper Gezeravcı Türkiye'nin üzerinden geçti!
- 1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu
- 700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...
- ATV Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı izle! Ayaz her şeyi açıkladı: "Ben sana aşık oldum"
- Kapıcılar Kralı'nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...
- Bağırsakları temizliyor! Yoğurda karıştırıp kaşık kaşık tüketin
- Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın eski yarışmacısı Yalı Çapkını kadrosunda!
- Kurtlar Vadisi'nde Muro'nun sağ koluydu! Çeto Başkan'ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...
- Gözlük camlarını temizlemenin en basit yöntemi! Çizikler 10 saniyede kayboluyor