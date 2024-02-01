A Haber’de bir ilk! Dolandırıcıların son oyunu “Yapay Zeka”! Vatandaşı bu yöntemle kandırıyorlar

"Sosyal medya şirketleri 'deep fake analyzer' dediğimiz sistemleri devreye soktuğu zaman bunların hepsi dijital bir kodlamayla oluşturuluyor. Dolayısıyla bunun sonradan yapay bir şekilde oluşturulduğu çok rahat bir şekilde belli olabilir."

"Sosyal medya şirketleri de bundan besleniyormuş gibi fotoğraf yayınlandığı zaman "Bu fotoğrafın yüzde 80'i derin sahtecilik oluşturma riski söz konusudur." gibi bir açıklamada bulanabilir."