01 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri A Haber'de bir ilk! Dolandırıcıların son oyunu “Yapay Zeka”! Vatandaşı bu yöntemle kandırıyorlar

A Haber'de bir ilk! Dolandırıcıların son oyunu “Yapay Zeka”! Vatandaşı bu yöntemle kandırıyorlar

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
ABONE OL
A Haber’de bir ilk! Dolandırıcıların son oyunu “Yapay Zeka”! Vatandaşı bu yöntemle kandırıyorlar

Dolandırıcıların son yöntemi yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte videolar oldu. Ünlü isimlerin görüntülerini ve seslerini teknolojiyi kullanarak değiştiren dolandırıcılar, yatırım tavsiyesi yalanıyla kandırıyorlar ve bu sahte videolar bir kaosa neden olabilir. Yapay zekayla üretilen sahte video ve fotoğraflardaki tehlike ne? Uzman isimler A Haber’de konuyla ilgili detayları anlattı.

İşte programdan konuyla ilgili satır başlıkları;

Prof. Dr. Ali Murat Kırık- Akademisyen Bilişim Uzmanı

"Bu yapılan video 1 gün içerisinde hazırlandı. Yaklaşık 1 haftalık bir çalışma sonrası çok daha başarılı ve inandırıcı bir video ortaya çıkacaktır. Ünlü isimleri bile kullanırken reklam yapıyorlar."

"Joe Biden'ın bir fotoğrafı var ABD üslerine saldırı düzenlendikten sonra yapay zekayla yapıldı bu fotoğraf. Günümüzde artık o kadar kolay bir şekilde bu fotoğraf yapılıyor ki ilk bakışta kimse gerçek olmadığına inanmaz. "

2024, dünyada "seçim yılı" olacak. Uzmanlar, 50 ülkede yapılacak seçimlerde dezenformasyon tehlikesine vurgu yapıyor. Seçimlerde yapay zeka ve dezenformasyonun demokratik süreçlerin manipüle edilmesinde kullanılabileceği belirtiliyor.

"Bu durum atom bombasından çok daha tehlikeli bir hal almaya başladı. İlerleyen yıllarda bunun çok daha ötesini göreceğiz. Benim korkum 31 Mart'ta ki seçimlerden önce çok farklı ses kayıtları ve görüntülerin ortaya çıkması ve tamamen manipülatif bir ortam oluşacaktır."

"Sosyal medya şirketleri 'deep fake analyzer' dediğimiz sistemleri devreye soktuğu zaman bunların hepsi dijital bir kodlamayla oluşturuluyor. Dolayısıyla bunun sonradan yapay bir şekilde oluşturulduğu çok rahat bir şekilde belli olabilir."

"Sosyal medya şirketleri de bundan besleniyormuş gibi fotoğraf yayınlandığı zaman "Bu fotoğrafın yüzde 80'i derin sahtecilik oluşturma riski söz konusudur." gibi bir açıklamada bulanabilir."

ELON MUSK NEDEN "UYGARLIK ÜZERİNE YIKICI BİR ETKİSİ VARDI" DEDİ

Gaffar Yakınca- Gazeteci

Elon Musk'ın bahsettiği ne kadar kötü olursa olsun ne kadar acı olursa olsun gerçek daha kıymetlidir. Bizi belki bununla uyutuyorlar.

Ali Duman- Sosyal Güvenlik Uzmanı

Bir ara çiplenme muhabbeti vardı. İnsanlara çip takacaklardı ve duygularını yöneteceklerdi. Aslında biz telefonlarla ve kredi kartları ile çiplendik. Hayatımızı bunlar kontrol ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA