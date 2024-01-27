CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detay! Tabut villa skandalında korkunç gerçek | Önce ruhsat sonra rapor

Büyükçekmece'de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gül İnşaat tarafından yapılan villalar ile ilgili ruhsat için zorunlu olan raporların ruhsat verildikten sonra alındığı anlaşıldı.