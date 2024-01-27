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Haberler Galeri CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detay! Tabut villa skandalında korkunç gerçek | Önce ruhsat sonra rapor

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detay! Tabut villa skandalında korkunç gerçek | Önce ruhsat sonra rapor

Büyükçekmece'de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gül İnşaat tarafından yapılan villalar ile ilgili ruhsat için zorunlu olan raporların ruhsat verildikten sonra alındığı anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 27.01.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 10:22
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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detay! Tabut villa skandalında korkunç gerçek | Önce ruhsat sonra rapor

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan ve Gül İnşaat tarafından yapılan 144 adet villa kentte çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edilmiş ve Büyükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde operasyon yapılmıştı.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detay! Tabut villa skandalında korkunç gerçek | Önce ruhsat sonra rapor

Yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nur Aydın Sak ve Gül İnşaat sahiplerinden Ali Gül'ün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

RÜŞVET VİLLALARINDA İMZA OYUNU

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detay! Tabut villa skandalında korkunç gerçek | Önce ruhsat sonra rapor

Yapı denetim firması ve Büyükçekmece Belediye personelleri arasında gerçekleşen işbirliği sonucunda, müteahhit firma ve yetkilileri tarafından usulsüz olarak zemin etüd veri raporu, geoteknik rapor ve zemin iyileştirme raporlarının ile ruhsat alındıktan sonra hazırlandığı tespit edildi.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detay! Tabut villa skandalında korkunç gerçek | Önce ruhsat sonra rapor

TEMEL BELGELER EKSİK
Usulsüz olarak alınan ruhsat ile birlikte inşaatın ruhsat tarihinden önce başlatılması, skandalın boyutlarını daha da derinleştirdi.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detay! Tabut villa skandalında korkunç gerçek | Önce ruhsat sonra rapor

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, lüks villa inşaatı için gerekli olan temel belgelerin eksik olduğu ve ruhsat sürecinin usulsüz bir şekilde ilerlediği belirlendi.