Rus uzman Viktor Nadein Rayevski A Haber’e konuştu: ABD her zaman kontrollü kaos istiyor

"ARAPLARI KOVUP YAHUDİLERİ YERLEŞTİRMEK İÇİN"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde kontrollü kaos düşüncesi hakim. Orta Doğu ülkelerinde hep bu mantıkla hareket ediyorlar. Şunu unutmayalım ki İsrail de kendi oyununu oynarken hep Washington'un çıkarlarını ön planda tutuyor. Gazze'yi niçin ele geçirmek istiyor? Oradan Arapları kovmak ve Yahudileri yerleştirmek için.

"ÇOK BÜYÜK GAZ YATAKLARI BULUNUYOR"

Batı Şeria'dan Arapları çıkarmak ve Arap ülkelerinin bu mültecileri kabul etmesi yoluyla sorunu çözmek istiyor. Bu planın çok önemli finansal tarafı da var. Gazze Şeridi büyük bir kıyı parçasıdır. Bu bölge bağımsız bir devlet statüsüne kavuşursa o zaman Akdeniz'de kıta sahanlığına sahip olması gerekecek. Halbuki tam da orada çok büyük gaz yatakları bulunuyor. Tabii ki İsrail bu kaynakları Filistinlilerle paylaşmak istemez.