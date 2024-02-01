01 Şubat 2024, Perşembe
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Rus uzman Viktor Nadein Rayevski A Haber’e konuştu: ABD her zaman kontrollü kaos istiyor
Gazze'de aylardır dünyanın gözleri önünde devam eden katliama karşı henüz bir ateşkes adımı gelmezken, savaşa birçok ülkenin dahil olması, yeni bir dünya savaşı endişesini beraberinde getirdi. Rus Doğu Bilimci ve Araştırma Görevlisi Viktor Nadein Rayevski, son yaşananların gölgesinde İsrail-Hamas Savaşı'nı A Haber'e değerlendirdi. Detaylar Agşin Kişiyev'in özel röportajında...