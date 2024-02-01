AK Parti İBB adayı Murat Kurum: CHP’li mevcut yönetim için İstanbul’da artık yol bitmiştir

''GÜNGÖREN'İN CEZALANDIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Güngören'de kentsel dönüşümde kararlı durduklarını ve Tozkoparan'da dönüşümü başlattıklarını ifade eden Murat Kurum, ''Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Tozkoparan'da yıktığı İSKİ binasını, Fizik Tedavi Merkezimizi, Tıp merkezimizi, durdurulan meydan projelerimizi yeniden biz yapacağız. Güngören'de yıkılan ne varsa biz ayağa kaldıracağız. 1 Nisan gününden itibaren, kimsenin Güngören'i cezalandırmasına asla müsaade etmeyeceğiz.'' diye konuştu.

''CHP'Lİ MEVCUT YÖNETİM İÇİN İSTANBUL'DA ARTIK YOL BİTMİŞTİR''

Mevcut CHP'li İBB Yönetimi'nin yolun sonunu gördüğünün, çaresizlik duygusuyla savrulduğunun ve İstanbul'un hiçbir sorununu gündemlerine almadığının altını çizen Kurum, ''5 yıldır yaptıkları gibi; yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki; kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadardır. CHP'li mevcut yönetim için, İstanbul'da artık yol bitmiştir.

Son noktayı saha koyacaktır. 31 Mart'ta en yüksek takdirle, vatandaşımız; AK belediyeciliği, gerçek belediyeciliği yeniden destekleyecek ve bu ihmalkarlık dönemi bitecektir.'' sözleriyle konuşmasını sürdürdü.