AK Parti İBB adayı Murat Kurum: CHP’li mevcut yönetim için İstanbul’da artık yol bitmiştir
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Güngören’de Karadenizli kadınlarla buluştu. ‘’Kadınlar akıldır, görgüdür, şefkattir, sevgidir.’’ sözleriyle konuşmasına başlayan Murat Kurum, Karadenizlileri çok sevdiğini belirterek, ‘’Karadenizliler bu cennet vatanın çimentosudur, gücüdür, azmidir.’’ şeklinde konuştu
Güngören ve Tozkoparan'da yaptıkları kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen ve CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da yolun bittiğinin altını çizen Kurum, ''Güngören'in cezalandırılmasına müsaade etmeyeceğiz'' dedi. İstanbul'da kadınları güçlendireceklerini ifade eden Murat Kurum, ilk işini kuran kadınlara 100 bin TL vereceklerini söyledi. 600 bin evi acilen dönüştürerek annelerin endişelerini gidereceklerini vurgulayan Kurum, 700 bin lira hibe desteği, 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşınma yardımı sağlayacaklarını ifade etti. Okulların temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini karşılayacaklarını söyleyen Kurum, Aile Kart'la 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkına babaları da ekleyeceklerini söyleyerek ''Açıkladığımız İstanbul Vizyonuyla annelerimizin hizmetkârı olacağız.'' dedi.
''KADINLAR AKILDIR, GÖRGÜDÜR, ŞEFKATTİR, SEVGİDİR''
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Güngören'de Karadenizli kadınlarla buluştu. Konuşmasına ''Bu ülkeyi; yetiştirdikleri evlatlarıyla; girişimci ruhlarıyla, asil duruşlarıyla vatan yapan, bu salondaki kadınlardır, Türkiye'nin kadınlarıdır, İstanbul'un kadınlarıdır.'' sözleriyle başlayan Kurum, ''Kadınlar akıldır, görgüdür, şefkattir, sevgidir.'' dedi.
''KARADENİZLİLER BU CENNET VATANIN ÇİMENTOSUDUR, GÜCÜDÜR, AZMİDİR''
Trabzon'da Çömlekçi Çarşısı'nı yaparken, diğer yandan Rize'de, Artvin'de, Bartın'da, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan seller sonrasında yüzlerce yuva inşa ettiklerini belirten Kurum, ''Karadenizlileri Çok seviyorum. Çünkü Karadenizliler bu cennet vatanın çimentosudur, gücüdür, azmidir.'' şeklinde konuştu.
Trabzon başta olmak üzere Rize'de, Artvin'de, Bartın'da, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan seller sonrasında yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi veren Kurum, ''Ayder'imizde doğal koruma seferberliğiyle; yaylamızı tüm kirlilikten arındırdık. Diğer taraftan Uzungöl'ümüzde gölümüzü ve çevresini temizlemek için Karadeniz sevdalılarıyla çok özel bir çevre koruma projesine imza attık.
Bugün de buradaki Karadenizli hanım kardeşlerimizin destekleriyle; hayır dualarıyla yol yürümekten gurur duyuyorum.'' dedi.
''GÜNGÖREN'İN CEZALANDIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Güngören'de kentsel dönüşümde kararlı durduklarını ve Tozkoparan'da dönüşümü başlattıklarını ifade eden Murat Kurum, ''Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Tozkoparan'da yıktığı İSKİ binasını, Fizik Tedavi Merkezimizi, Tıp merkezimizi, durdurulan meydan projelerimizi yeniden biz yapacağız. Güngören'de yıkılan ne varsa biz ayağa kaldıracağız. 1 Nisan gününden itibaren, kimsenin Güngören'i cezalandırmasına asla müsaade etmeyeceğiz.'' diye konuştu.
''CHP'Lİ MEVCUT YÖNETİM İÇİN İSTANBUL'DA ARTIK YOL BİTMİŞTİR''
Mevcut CHP'li İBB Yönetimi'nin yolun sonunu gördüğünün, çaresizlik duygusuyla savrulduğunun ve İstanbul'un hiçbir sorununu gündemlerine almadığının altını çizen Kurum, ''5 yıldır yaptıkları gibi; yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki; kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadardır. CHP'li mevcut yönetim için, İstanbul'da artık yol bitmiştir.
Son noktayı saha koyacaktır. 31 Mart'ta en yüksek takdirle, vatandaşımız; AK belediyeciliği, gerçek belediyeciliği yeniden destekleyecek ve bu ihmalkarlık dönemi bitecektir.'' sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
''İSTANBUL'DA KADINLARIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ''
İstanbul'da kadınların güçlenmesini istediklerini belirten Kurum, ''Sizi kariyeriniz ve kendi iş alanlarınızda sonuna kadar desteklemek noktasında kararlıyız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira, işini geliştir diyeceğiz.'
Başta kadın emeklilerimiz olmak üzere ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2.500 TL destek ödemesi yapacağız.'' dedi.
İstanbul'da çalışan kadınların ömürlerinden trafikte 3 buçuk yılın çalındığını söyleyen Kurum, trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım atılımıyla; süratle çözeceklerini dile getirdi.
İstanbul'da olası deprem nedeniyle 600 bin evin acilen dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kurum, ''Planlı programlı bir şekilde, ekip ruhuyla hareket ederek; İstanbul'un en riskli yerlerinden başlayarak bir seferberlik başlatacağız.
5 yılda 39 ilçemizde; komşuluk ilişkilerini odağına aldığımız tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz. Yarısı Büyükşehirden diyeceğiz, sizlere 700 bin lira hibe destek vereceğiz.
İlave olarak; 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda da evlerinizi size teslim edeceğiz.'' diye konuştu.
''AÇIKLADIĞIMIZ İSTANBUL VİZYONUYLA ANNELERİMİZİN HİZMETKARI OLACAĞIZ''
Annelerin emeğinin hakkının ödenmeyeceğini söyleyen Kurum, ''Açıkladığımız İstanbul vizyonuyla; annelerimizin hizmetkarı olacağız, yol arkadaşı olacağız, dert ortağı olacağız.'' dedi. Okulların temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini karşılayacaklarını söyleyen Kurum, ''İlkokul çağındaki çocuklar için tüm okullara beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile Kart'la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceğiz. Hem yaşı 0-6'ya çıkaracağız, hem de eşlerinize de çocuklarınızla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz.'' diyen Kurum, ''31 Mart'ta İstanbul'un Muradı diyecek miyiz?'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Murat Kurum'a Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Güngören Kadın Kolları Başkanı Şenel Savcı ve İlçe Başkanı Yalçın Kaya eşlik etti.
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