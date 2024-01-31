Katil İsrail 116 günde 2 bin 269 katliam yaptı! Gazze’de insanlar açlıktan ölüyor

Sahadaki ekipler, sağlık personeli ve hastalar için günde yalnızca tek öğün yemek temin etme konusunda sıkıntının arttığına işaret eden Ghebreyesus, "Gazze'de kıtlık riski yüksek ve devam eden çatışmalar ile kısıtlı insani yardım erişimi nedeniyle her geçen gün artıyor. Ekiplerimizin konuştuğu herkes yiyecek ve su istiyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin, bu krizdeki en büyük insani yardım tedarikçisi olan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteklerini askıya alma yönündeki kararlarının Gazze halkı için felaket sonuçları olacağına dikkati çekti.

Gazze'de UNRWA dışında başka hiçbir kuruluşun 2,2 milyon kişiye bu ölçekte yardım sağlama kapasitesinin olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, bağışçılara, UNRWA ile ilgili bu kararı yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.