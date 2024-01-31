Katil İsrail 116 günde 2 bin 269 katliam yaptı! Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor
7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail ordusu büyük bir yıkımın yanı sıra binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Terör ordusu 116 gündür saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 2 bin 269 katliam gerçekleştirdi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Gazze'de yaşayanların açlıktan öldüğünü duyurdu.
Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 116. gününün geride kaldığı belirtildi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 2 bin 269 katliam gerçekleştirirken, hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin toplam sayısı 33 bin 751 oldu.
Açıklamada naaşı hastanelere ulaşan kişi sayısı 26 bin 751'e yükselirken, ölenlerin 11 bin 500'nünü çocuk, 8 binini kadın, 339'unu sağlık ekipleri, 46'sını sivil savunma ekipleri ve 122'sini de gazeteciler oluşturuyor.
GAZZE'DE 7 BİN KİŞİ KAYIP
Saldırılar sonucu kayıp durumda olan 7 bin kişinin yüzde 70'ini de kadın ve çocuklar oluşturuyor.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 65 bin 636 kişi yaralanırken, durumu tehlikeli olan 11 bin yaralı kurtarılmak için tedavi amaçlı seyahat etmeye ihtiyacı duyuyor.
Gazze'de 10 bin kanser hastası ölümle burun buruna gelirken, yaklaşık 700 bin kişi ise yerinden edilmeleri sonucunda çeşitli hastalıklara yakalandı.
Yerinden edilmeleri nedeniyle 8 bin kişide viral hepatit enfeksiyonu vakası görüldü ve 60 bin hamile kadın sağlık hizmetlerine erişemedikleri için, 350 bin kronik hasta ilaç verilmemesi nedeniyle risk altında.
İSRAİL GAZZE'DE 70 BİN EVİ TAMAMEN YIKTI
İsrail ordusu 99 sağlık personelini, 10 gazeteciyi gözaltına aldı.
Saldırılar sonucu 2 milyon Gazzeli'nin yerinden edilmesinin yanı sıra 140 hükümet binası, 99 okul ve üniversite İsrail ordusu tarafından tamamen yıkılırken, 295 okul ve üniversite kısmen zarar gördü.
Saldırılarda 161 cami tamamen, 253 cami ise kısmen yıkıldı, 3 kilise hedef alındı.
İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze'de 70 bin ev tamamen yıkılırken, 290 bin kısmen zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.
Gazze'ye 66 bin ton patlayıcı atan İsrail ordusunun saldırılarında, 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.
150 sağlık kuruluşunun kısmen zarar gördüğü İsrail ordusunun saldırılarında, 122 ambulans kullanılamaz hale geldi.
İsrail ordusu ayrıca saldırılarında Gazze'deki 200 arkeolojik ve tarihi miras alanını da hedef aldı.
AÇLIKTAN ÖLÜYORLAR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de kıtlık riskinin yüksek olduğunu belirterek, çatışmalar ve kısıtlı insani yardım nedeniyle bunun her geçen gün arttığını bildirdi.
Ghebreyesus ve DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
DSÖ'nün, Gazze'deki sağlık sistemini ve sağlık çalışanlarını destekleme konusunda zorluklarla karşılaşmaya devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, bugün itibarıyla Gazze'de 100 binden fazla kişinin öldüğü, yaralandığı veya kaybolduğunun varsayıldığını belirtti.
Ghebreyesus, DSÖ'nün, Gazze'nin güneyindeki hastanelere ulaşmakta dahi büyük zorluklarla karşılaştığını da hatırlatarak, Han Yunus'taki hastanelerin yakınında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hastaların, sağlık çalışanlarının ve malzemelerinin sağlık tesislerine erişiminin ciddi anlamda engellediğinin bildirildiğini kaydetti.
Zorluklara rağmen Nasır Hastanesi'nin sağlık hizmetleri sunmaya devam ettiğini söyleyen Ghebreyesus, hastanenin tek ambulansla hizmet verdiğini ve hastaların taşınmasında eşek arabalarının kullanıldığını bildirdi.
Ghebreyesus, "Dün Nasır Hastanesi'ne yiyecek götürmek için bir girişim daha yaptık ama kontrol noktasının yaklaşık 500 metre uzağındaki gecikmeler nedeniyle gıdalar, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken kalabalıklar tarafından kamyonlardan alındı." dedi.
Sahadaki ekipler, sağlık personeli ve hastalar için günde yalnızca tek öğün yemek temin etme konusunda sıkıntının arttığına işaret eden Ghebreyesus, "Gazze'de kıtlık riski yüksek ve devam eden çatışmalar ile kısıtlı insani yardım erişimi nedeniyle her geçen gün artıyor. Ekiplerimizin konuştuğu herkes yiyecek ve su istiyor." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, bazı ülkelerin, bu krizdeki en büyük insani yardım tedarikçisi olan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteklerini askıya alma yönündeki kararlarının Gazze halkı için felaket sonuçları olacağına dikkati çekti.
Gazze'de UNRWA dışında başka hiçbir kuruluşun 2,2 milyon kişiye bu ölçekte yardım sağlama kapasitesinin olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, bağışçılara, UNRWA ile ilgili bu kararı yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.
"GAZZE'DEKİ FELAKET DURUMU DAHA KÖTÜYE GİDEBİLİR"
AA muhabirinin, "İsrail'in insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, hayatta kalabilmek için hayvan yemi tüketiyor. Gazze'de büyük bir kıtlık da yaşanıyor. Bunun sağlık açısından nasıl sonuçları olabilir? Gazze halkı açlık nedeniyle 'bir insani felaketle' karşı karşıya kalabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Ryan, "Gazze'deki Filistin halkı büyük bir felaketin tam ortasında. Beslenme durumu, barınma, temiz su, elektrik ve ilaca erişim açısından, nereden bakarsanız bakın ve hangi parametreyi uygularsanız uygulayın bu tam bir felaket." dedi.
Ryan, Gazzelilerin yaşadığı bu felaket durumunun "kesinlikle" daha da kötüye gidebileceğinin altını çizerek, beslenmenin sağlığın temelini oluşturduğunu söyledi.
Beslenme eksikliğinin büyük sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydeden Ryan, özellikle bunun çocuklar açısından olumsuz sonuçlarının olabileceğine vurgu yaptı.
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