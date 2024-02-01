İstanbullu yeni metrodan memnun! Bakan Uraloğlu Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı’na metroyla gitti

HAVALİMANINA METRO İLE GİTTİ

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken yeni metro hattını kullanmayı tercih etti.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro hattının açılmasıyla birlikte Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesi İstanbulluları da memnun etti.