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İstanbullu yeni metrodan memnun! Bakan Uraloğlu Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na metroyla gitti

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Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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İstanbullu yeni metrodan memnun! Bakan Uraloğlu Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı’na metroyla gitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara uçağı için İstanbul Havalimanına İstanbul Havalimanına Gayrettepe-Kağıthane metrosuyla gitti. Bakan Uraloğlu yolculuk esnasında vatandaşlarla sohbet ederken çocuklarla da özel olarak ilgilendi. Vatandaşlar Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesinden dolayı memnuniyetleri dile getirdi. İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara uçağı için İstanbul Havalimanına Gayrettepe-Kağıthane Metrosuyla ulaştı.

BAKAN URALOĞLU DA YER ALDI

Açılışı 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane Metrosunun havalimanı yolcuları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.

HAVALİMANINA METRO İLE GİTTİ

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken yeni metro hattını kullanmayı tercih etti.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro hattının açılmasıyla birlikte Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesi İstanbulluları da memnun etti.

YOLCU SAYISI ARTTI

Bakan Uraloğlu ile birlikte metroda seyahat eden yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran "Gayrettepe-Kağıthane Metro" hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Gayrettepe-Kağıthane Metrosu açıldığı ilk gün 1302, açıldığı günden bu yana ise toplam 8 bin 113 yolcuya hizmet verdi. Yeni hattın açılmasıyla birlikte Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro hattındaki yolcu sayısında yüzde 13 arttı.

Gayrettepe-Kağıthane metrosu hizmete girdi

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