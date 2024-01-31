İzmir’de aday krizi patlak verdi! Teker teker CHP Genel Merkezi’ne rest çekiyorlar | Şimdi de Çeşme...

"NEREDE OLURSA OLSUN BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE VAR MISINIZ?"

Üstü kapalı şekilde 'başka partiden adaylık' çağrısında bulunan Oran, "Burada her partiden vatandaşım var. Benim burada Çeşme ailem var. Çeşme aileme rağmen ithal adayı kabul etmiyoruz. Bu hizmet yolculuğu yarım kalmasın, bu şarkı yarım kalmasın diyorsanız, alınması gereken bir karar varsa bu kararı yine sizlerle birlikte alacağız. Çeşme için benimle birlikte her yolda yürümeye var mısınız? Hiçbir şey yapamıyorsanız bile hodri meydan, ön seçime gidelim! 2600 üyeden 2 binden az oy alan Ekrem Oran'ın adaylığını da kabul etmeyin! Büyük Çeşme hayalimiz için hangi koşulda nerede olursa olsun birlikte hareket etmeye var mısınız? Baba ocağımızın sesimizi duyacağını inanıyoruz. Eğer duymazsa Çeşme için yola devam etmeye var mısınız? Lütfen bizi baba ocağımızdan ayırmayın, 6 okumuzdan ayrılmak zorunda bırakmayın unutmayın Oran'ın Arnavut inadı var. Sevdası Çeşme için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek." diye konuştu.