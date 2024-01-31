İzmir'de aday krizi patlak verdi! Teker teker CHP Genel Merkezi'ne rest çekiyorlar | Şimdi de Çeşme...
Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran tekrar aday gösterilmemesi üzerine Çeşme Meydanı'nda miting düzenledi. CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilen Lal Denizli'yi 'İthal aday istemiyoruz' diye protesto eden Oran, genel merkeze istifa resti çekti.
CHP'de geçtiğimiz günlerde açıklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye adayları sonrası kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mevcut belediye başkanlarında büyük oranda revizyona gitme kararı alan CHP Genel Merkezi'nde, yeniden aday gösterilmeyen isimler isyan bayrağını açmış durumda. Bu kapsamda yeniden aday gösterilmeyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Meydanı'nda miting düzenledi.
"İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ"
Yoğun katılım ile gerçekleştirilen mitingde CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilen Lal Denizli'yi 'İthal aday istemiyoruz' diye protesto eden Oran, genel merkeze istifa resti çekti.
"AYIRMADAN HİZMET YAPTIK"
Sözlerine dedesinin CHP'li olduğunu belirterek başlayan Oran, "Yanlış hesap Bağdat'tan döner diyerek bugün buradayız. Bu kavga, bu çağrı Ekrem Oran'ın çağrısı değil, bu çağrı benim büyük Çeşme ailemin çağrısı. Mesele sadece sizin Eko'nuzun meselesi değil. Çeşme vesayeti, ipoteği, emanetçi başkanı kabul eder mi? Çeşme'nin geleceği, Çeşme Belediyesi'nin yönetimi, Çeşmelilere rağmen burada olan binlere rağmen belirlenebilir mi? Hiçbir adayı küçümsemiyoruz. Kimsenin karşısında değiliz. Biz 5 kişi Çeşme'de başvurduk. 5 kişiyi de tek tek aradım. Onlardan herhangi biri bugün aday ilan edilmiş olsaydı, bana Muhittin Dalgıç'ın yaptığını asla yapmayacak, onlarla sokak sokak, kahve kahve 6 oklu bayrağı dalgalandırmak için çalışacaktım.
Ben İsmet Paşa'nın 2 dönem milletvekilliğini yapmış CHP'nin öz evladı Ekrem Oran'ım. Sizlerin oylarıyla 10 sene belediye meclis üyeliği, 5 sene gururla ilçe başkanlığınızı yaptım. 5 senede Çeşmeyi sizlerle birlikte baş olmadan, yoldaş olarak 'sen ben yok biz varız' diyerek hep beraber yönettik. Bunu yaparken ilhamımı Cumhuriyetimizin ve CHP'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldım. Bir an olsun onun ilke ve devrimlerinden ayrılmadan, sonsuza kadar mücadele ettik. 2019 seçimlerinde dedim ki sen ben yok, biz varız. Biz işte böyle hep birlikte güzeliz. Hepimiz bir bütünüz ve çeşme ailesiyiz. Yeryüzündeki cennet Çeşme'de yaşayan herkesin işini ve alanını büyütmek için çalıştık. Kimseye sen şuralısın, sen buralısın demedik. Kapıdan içeri giren tüm vatandaşlara elimizden geleni kanunlar çerçevesinde yaptık. Sen oy verdin, vermedin demedik. 9 milimlik kurşunlar benim Çeşme Belediyesi'nin ve Çeşmelilerin çıkarını koruduğum için zarf içinde bana geldi. Bir kez bile korkmadık, namluların üstüne yürüdük" dedi.
EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİ 30 BİN TL OLACAK
İşçi ücretlerine yapılan zammı da açıklayan Oran, "Çeşme'de en düşük ücreti bugünden itibaren 30 bin TL yapıyoruz. Aynı şekil yükselişi de Çeştur çalışanlarına yapıyorum. Çeşmede bizim kahrımızı çeken emekçilerimizi ezdirmem, ezdirmeyeceğim" diye konuştu.
ÇEŞME İTHAL ADAY İSTEMİYOR
Diğer aday adaylarına da çağrıda bulunduğunu belirten Oran, "Siz beni tanıyorsunuz, siz Eko'nuzu tanıyorsunuz! Buradan sesleniyorum sayın Genel Merkez, yanlıştan dönün. Bu bir yanlıştır. Genç hanımefendiye karşı bir lafımız yok. Ancak 5 aday varken, Çeşme'nin 25 mahallesinden 15'ini ezbere sayamayacak Çeşme'yi tanımayan, Çeşmelinin tanımadığı adayı kabul etmemiz mümkün mü? İthal aday istemiyoruz! 4 yılımızın yarısı pandemi ve ekonomik krizlerle geçti. Birlikte Çeşme'de görülmemiş hizmetlere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. En umutsuz anlarımızda, karamsar günlerimizde mavi gözlü Selanik'te doğan liderimizin izinde yürümeye devam edeceğiz. Benim yolum Çeşme'ye hizmetin yolu. Benimle bu yolda yürümeye var mısınız? Bugüne kadar 1 kere bile ben böyle yapacağım demedim. Benim çıkarım bunu gerektiriyor demedim. Çeşmelilerin çıkarı için mücadele ettim ve etmeye devam edeceğim. Buraya gelmeden Çeşme'mizden aday olan tüm aday adaylarını buraya çağırdım. Gelin beraber isyan edelim, ithal adaya karşı birlikte isyan edelim dedim. Çok geç olmadan genel merkezin bu yoldan dönmesini isteyelim. Çünkü Çeşme ithal adayı istemiyor" dedi.
"NEREDE OLURSA OLSUN BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE VAR MISINIZ?"
Üstü kapalı şekilde 'başka partiden adaylık' çağrısında bulunan Oran, "Burada her partiden vatandaşım var. Benim burada Çeşme ailem var. Çeşme aileme rağmen ithal adayı kabul etmiyoruz. Bu hizmet yolculuğu yarım kalmasın, bu şarkı yarım kalmasın diyorsanız, alınması gereken bir karar varsa bu kararı yine sizlerle birlikte alacağız. Çeşme için benimle birlikte her yolda yürümeye var mısınız? Hiçbir şey yapamıyorsanız bile hodri meydan, ön seçime gidelim! 2600 üyeden 2 binden az oy alan Ekrem Oran'ın adaylığını da kabul etmeyin! Büyük Çeşme hayalimiz için hangi koşulda nerede olursa olsun birlikte hareket etmeye var mısınız? Baba ocağımızın sesimizi duyacağını inanıyoruz. Eğer duymazsa Çeşme için yola devam etmeye var mısınız? Lütfen bizi baba ocağımızdan ayırmayın, 6 okumuzdan ayrılmak zorunda bırakmayın unutmayın Oran'ın Arnavut inadı var. Sevdası Çeşme için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek." diye konuştu.
"BU ŞARKI BURADA BİTMEZ"
"Herkes bilsin bu şarkı burada bitmez" diye sözlerine devam eden Oran, "Biz kazanacağız. Gözünüz kulağınız burada olsun. Sosyal medyadan Eko'yu takip edin. Ankara Ankara duy sesimizi, bu yükselen Çeşme'nin ayak sesleri!" diye konuştu.
"MECLİS ÜYELİĞİNİ ÖĞREN"
Aday gösterilen Lal Denizli'ye seslenen Oran "15 arabayla Çeşme'ye gelip kalabalıktan korkup ilçe başkanlığı ziyaretini iptal edenlere sesleniyorum. Sevgili Lal Denizli kardeşim. İstanbul'da doğmuş büyümüş kardeşim, gel benim yaptığım gibi benim geçtiğim yollardan geç. Gel bizim meclis üyemiz ol, sen de öğren meclis üyeliğini" dedi.
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