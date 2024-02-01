Depreme dirençli kentler projesi! AK Parti Türkiye geneli için seferberlik ilan etti

AFETLERE HAZIRLIK ZORUNLULUĞU

Şehirlerin karşı karşıya kaldığı ve kalacağı risklerin önceden belirlenerek bu riskleri önlemek için yapılması gerekenlerin, yerel yönetimlerin stratejik plan metinlerinde yer alması yasal olarak zorunlu kılınacak. Belediyelerin afet yönetimine dair hazırlıklarını organize edecek belediye afet birimlerinin kurulması sağlanacak. Belediyelerin ulusal veya şehir bazlı doğal ve sosyal riskleri azaltıcı, bertaraf edici rol üstlenmeleri sağlanacak.





SOKAK HAYVANLARINA AKILCI ÇÖZÜM

AK Parti'nin beyannamesinde dikkat çekici başlıklardan biri de sokak hayvanları oldu. Buna göre sokak köpeklerinin neden olduğu toplumsal sorunların giderilmesi için kapsamlı bir eylem programını hayata geçirilecek. Kanuni ve idari düzenlemelerin etkinliği artırılacak. İhtiyaca göre yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Mali kaynakları daha etkin kullanarak yerel yönetimler tarafından hayvan bakımevlerinin sayısı ve nitelikleri çoğaltılacak.