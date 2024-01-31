İstanbul'un muradı Ankara'nın 'Altınok'u! Vatandaş hizmete doyacak! "Kira öder gibi ev sahibi olma" sözü
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gün içerisinde çeşitli programlara katılan Kurum ve Altınok'tan vatandaşlara kolay ev sahibi olma sözü verildi. Kurum, ilk işini kuran kadın girişimcilere 100 bin lira ödeneceğini söyledi. Deprem riski altındaki İstanbul'da 600 bin konut için dönüşüm sözü veren Kurum, "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Biz söz verdik mi yaparız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Altınok ise "Kira öder gibi ev sahibi yapacağımız binlerce konut yapacağız” dedi.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da kadın girişimcilerin katılımıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.
Murat Kurum, "Kıymetli hanım kardeşlerim emeğinizin hakkı asla ödenemez, biz açıkladığımız İstanbul vizyonuyla; göreceksiniz, annelerimizin hizmetkarı olacağız, yol arkadaşı olacağız, dert ortağı olacağız. Bu vizyon bir gençlik hareketi olacak. Bu vizyon bir kadın hareketi olacak dedik. Biz tüm ilçelerimizde Başakşehir'de Arnavutköy'de 39 ilçemizde kadınlarımızı heyecanını motivasyonunu görüyoruz. Sizlere güveniyoruz. Bu güven nereden geliyor? sizlere bunu bir ifadeyle anlatmak istiyorum. Bir kadına doğru ayakkabıyı verin, gider o tek ayakkabıyla bütün dünyayı yürür ve fetheder.'
İşte biz de diyoruz. İstanbul'un bu cesur kadınları, artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar, yeni dönemin aktörleri olacaklar. Sizler; hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında hemen yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'İBB'den 100 bin lira işini geliştir' diyeceğiz. 'Gözün arkada kalmasın Murat evladın, Murat kardeşin, Büyükşehir burada' diyeceğiz. Buradaki girişimci hanımefendilerimiz gibi işini kuracak hanımefendiler, vereceğimiz sermayelerle, İSMEK'te vereceğimiz eğitimlerle, desteklerle kendi işini kurabilecek. Hane ekonomisine destek olacak, çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmek için bir mücadele verecek ve biz de ona katkı sunmuş olacağız, onun mutluluğuna, duasına şahitlik etmiş olacağız. Biz başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, tüm emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız, gerçek belediyecilik yapacağız.Bunun için de; ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.
"TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRECEĞİZ"
İstanbul'un trafik sorununu çözeceklerinin altını çizen Kurum, "Bugün İstanbul'da; çalışan her bir kadınımız, sizce trafikte kaç saatini kaybediyor? Ben söyleyeyim, tam 288 saatini trafikte kaybediyor.Trafikte günleri maalesef hiç oluyor. Trafik çilesi her bir kardeşinizin ömründen tam 3.5 yıl çalıyor. Eşiniz, çocuğunuz işten, okuldan çıkıyor ama ne zaman eve dönecek belli değil. İstiyoruz ki kadınlarımızın bu zahmeti bitsin. İstiyoruz ki hiçbir annemizin gözü yollarda kalmasın. Bu anlayışla; trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım adımlarıyla süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Bundan sonra tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz. İstanbul'un keyfini doya doya çıkaracaksınız" şeklinde konuştu.
650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK
Kurum, "İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de; bir deprem kenti olmasıdır. Sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; afete dirençli bir İstanbul inşa edelim, bir Bayrampaşa inşa edelim ve bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz; 1.5 milyon risk altındaki evde, korku içinde yaşıyor. Hele hele 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'un en riskli yerlerinden bir seferberlik anlayışıyla başlayarak, her ilçede her mahallede deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. Bu projelerin odağına da komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız mahalle kültürünün korunacağı milletimizin mutlu ve huzurlu olacağı tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz. Orada da biz yanınızda olacağız. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için; yarısı büyükşehirden diyeceğiz, sizlere 700 bin lira hibe, 700 bin lira ve 100 bin lira da taşınma ve kira yardımıyla toplamda 1.5 milyon liralık destek sağlamış olacağız. Yapacağımız konutları sizlerin rızası çerçevesinde 18 ayda size teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"BİZ KOLLARIMIZI ÖYLE BOŞ YERE SIVAMAYIZ"
Murat Kurum, "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Biz söz verdik mi yaparız. Biz kollarımızı sıvadık mı, o kollar Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'daki sellerdeki vatandaşımızın, afetzede kardeşlerimizin işlerini yapmak için sarılır. Biz kollarımızı sıvadık mı Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'deki depremzede kardeşlerimizin konutlarını, yeni yaşam alanlarını bir an önce teslim etmek için sıvarız. Biz kollarımızı sıvadık mı Elazığ'a, Malatya'da İzmir'deki depremzede kardeşlerimizin konutlarını teslim etmek için sıvarız. Biz kollarımızı sıvadık mı asrın felaketinde 3 ayda 11 ilimizde 180 bin konutun şantiyesini, inşasını başlatmak için sıvarız. Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamayız. Kollar sıvandı mı millete sarılır" dedi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Gün içinde Ankara Sanayi Odası'nı ziyaret eden Altınok, ardından OSTİM'de Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Altınok burada, ". Kira öder gibi ev sahibi yapacağımız binlerce konut yapacağız" dedi.
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını soluksuz biçimde sürdürüyor. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın tarafından karşılanan Altınok ve beraberindeki heyet, sanayiciler ve iş insanlarıyla sohbet ederek talepleri dinledi.
"BURADA İSTİHDAMA KATKI YAPILDI"
Burada yaptığı konuşmaya sanayici ve iş insanlarına teşekkür ederek başlayan Altınok, "OSTİM çok gelişti, geliştirildi. Üniversite kuruldu. Burada teknik üniversitemiz var. Ankara'mıza, Başkent'imize buradan ciddi katkılar sağlandı. Yani iş olarak, sektör olarak, sanayi olarak istihdam olarak ve tabii vergi olarak. Ciddi katkıları oldu. Ben bu güzel hizmetlerden dolayı başkanımıza ve yönetim kuruluna, bu OSTİM'in kuruluşunda emeği geçen, rahmete giden herkese teşekkür ediyorum. Ankara'yı sanayi ve ticaretin merkezi yapacağız." dedi.
"YENİ OSB'LER YAPACAĞIZ"
Ankara'nın coğrafi konumunun organize sanayi bölgeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Altınok şunları söyledi:
"Ankara başkentimiz, ülkemizin merkezi. Karayolları, hava yolu, demir yolu, her şey var burada. Böyle avantajlarımız var. Ama Ankara sanayi ve ticarette olması gereken yerde olamadı maalesef. Bakıyoruz efendim birçok ilimizde Başkent'ten daha fazla organize sanayi bölgeleri var. Ne güzel ama Başkent'te daha çoğunun olması lazımdı. Daha çok alanlarının olması lazımdı. Daha çok yatırımlarının olması lazımdı. Bunun için tabii ki belediye başkanları önemli. Belediye başkanlarının vizyonu önemli, destekleri önemli. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, 5 yılını planlamaz. Belediye başkanları şehrin geleceğini planlar ve aynı zamanda geleceğini yönetir. Başkent Ankara bunu hak etmiyor. Yeni organize sanayi bölgeleri yapacağız. El ele vereceğiz. Sanayicilerimizle oturup konuşacağız. Her türlü desteği vereceğiz. Alt yapı, üst yapı. 'Bize para verin, yapalım!' böyle bir şey yok. Ankaralının parasını Ankara'ya harcayacağız. Organize sanayi bölgemizin sayıları ne kadar çoğalırsa şehrimizin geliri de artacak. Kanalizasyon mu var? Atık su mu var? Bordür işimiz mi var? Sanayi ve organize sanayi bölgelerimizin, sanayi sitelerimizin, hepsini yapacağız. Büyükşehir olarak buralara elemanlar koyacağız. Pırıl pırıl yapacağız."
"FUAR ALANINI BİZ YAPACAĞIZ"
Sanayicilere destek vereceklerini ve Aykut'taki fuar alanı projesini tamamlayacaklarını da söyleyen Altınok şöyle konuştu:
"Sanayicilerimize her türlü desteği vereceğiz. Altyapı, üst yapıyı tabii çalışanlarımız var burada. Binlerce çalışanlarımız var. Yani buralarda bize yer gösterin. Parklar, bahçeler, spor tesisleri bunları da yapacağız. Bir fuar alanımız var. Fuar alanımızı biliyorsunuz. Çoğu bitmiş, azı kalmış. 5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanının sözü var, konuşması var. 'Fuar alanını bitireceğiz. Başkentimize kazandıracağız' diye fakat maalesef çivi çakılmamıştır. Rabbim nasip etti, vekaleti verdiniz. Hızlı bir şekilde, bir yılda, İddialı bir rakam değil bir yıl yani. Bir yılda 2024-2025'te fuar alanımızı Başkent'imize, Ankara'mıza kazandıracağız. Yani fuarlar başkentlere, şehirlere, ekonomik, sosyal yönden ve kültürel yönden çok şey kazandırır. Yani insanlar buraya gelecek, yabancılar gelecek, şehirden gelecek, başka şehirlerden gelecek. Bir taraftan oteller, taksi, lokanta, restoran, mağazalar... Yani şehrinize bir ekonomik değer kazandırıyorsunuz. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz. Ve 2025'te hep beraber açacağız bunu."
ALTINOK'TAN GİMAT ESNAFINA ZİYARET
Altınok seçim çalışmaları kapsamında GİMAT esnafını da ziyaret etti.
Buradaki konuşmasında Akyurt fuar alanını 2025 yılında açacaklarını yineledi.
Hem sosyal belediyecilik hem de hizmet belediyeciliğini geliştireceklerini kaydeden Altınok, "Sosyal belediyecilik yıllardır yapıyoruz. Reklam yok. Büyükşehirin yaptığı yardımlar bütçesinin yüzde 4'ü. 'Ben yol yapmadım, yardım yaptım!' böyle bir şey yok. Yeni yollar, alternatif yollar yeni bulvarlar yapmak lazım. yoksa 2-3 yıl sonra Ankara'nın trafiği İstanbul'u geçecek. Ankara çok eser ve hizmeti hak ediyor. 5 yılda bir tane yapılan organize sanayi yok." İfadelerini kullandı.
"4,5 YILDIR BUZ PATENİNİ AÇAMADI"
Altınok, Ankara için verilen sözlerin tutulmadığını da hatırlatarak, "31 Martta ışıkları yakacağız gerisini de biz yapacağız. Her mahalleye bir kreş sözü vardı, yapılan toplam 20 kreş var. Ankara'ya hızlı ok gibi adam lazım. 4,5 yıldır tadilatını yapıp buz patenini açamadı. Hayvan barınağı yapamadı. Ne sanat ne kültür kaldı. Bu şehri canlandıracağız." ifadelerini kullandı.
KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ YAPACAĞIMIZ BİNLERCE KONUT YAPACAĞIZ
GİMAT'ın Kahramankazan'daki yeni yerleşkesinin altyapısını ve üstyapısını yapacaklarını söyleyen Altınok, "GİMAT'ın yeni yerleşim yerinin altyapısı ve üstyapısını yapacağız. Büyükşehirde asgari ücretten az maaş alan personel var. İşten kimseyi çıkarmayacağız kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız tam aksine maaşlara zam yapacağız. Kira öder gibi ev sahibi yapacağımız binlerce konut yapacağız. Yapacağım dediğimi yapmazsam bana söyleyin. Hangi partiye mensup olursak olalım Ankara'ya hizmet etmek lazım." diyerek birçok alanda hizmet edeceklerinin mesajını verdi.
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