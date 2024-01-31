İstanbul'un muradı Ankara'nın 'Altınok'u! Vatandaş hizmete doyacak! "Kira öder gibi ev sahibi olma" sözü

"YENİ OSB'LER YAPACAĞIZ"

Ankara'nın coğrafi konumunun organize sanayi bölgeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Altınok şunları söyledi:

"Ankara başkentimiz, ülkemizin merkezi. Karayolları, hava yolu, demir yolu, her şey var burada. Böyle avantajlarımız var. Ama Ankara sanayi ve ticarette olması gereken yerde olamadı maalesef. Bakıyoruz efendim birçok ilimizde Başkent'ten daha fazla organize sanayi bölgeleri var. Ne güzel ama Başkent'te daha çoğunun olması lazımdı. Daha çok alanlarının olması lazımdı. Daha çok yatırımlarının olması lazımdı. Bunun için tabii ki belediye başkanları önemli. Belediye başkanlarının vizyonu önemli, destekleri önemli. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, 5 yılını planlamaz. Belediye başkanları şehrin geleceğini planlar ve aynı zamanda geleceğini yönetir. Başkent Ankara bunu hak etmiyor. Yeni organize sanayi bölgeleri yapacağız. El ele vereceğiz. Sanayicilerimizle oturup konuşacağız. Her türlü desteği vereceğiz. Alt yapı, üst yapı. 'Bize para verin, yapalım!' böyle bir şey yok. Ankaralının parasını Ankara'ya harcayacağız. Organize sanayi bölgemizin sayıları ne kadar çoğalırsa şehrimizin geliri de artacak. Kanalizasyon mu var? Atık su mu var? Bordür işimiz mi var? Sanayi ve organize sanayi bölgelerimizin, sanayi sitelerimizin, hepsini yapacağız. Büyükşehir olarak buralara elemanlar koyacağız. Pırıl pırıl yapacağız."