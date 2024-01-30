CHP’de adaylık kaosu büyüyor! Malatya Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ CHP’den istifa etti Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yüklendi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Turan Karadağ, yeniden aday gösterilmeyince Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İl Başkanı Barış Yıldız'ı topa tutarak partisinden istifa etti. Karadağ ile birlikte İlçe Başkanı, yönetimi ve meclis üyeleri de istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe belediye başkan adaylarını açıklarken bazı değişimler parti içi krize neden oldu. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de 2019'da Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Turan Karadağ, yeniden aday gösterilmemesi sonrası geçtiği kameralar karşısında CHP'li Veli Ağbaba ve İl Başkanı Barış Yıldız'ı hedef göstererek istifa etti.