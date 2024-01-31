Tüm velileri ilgilendiriyor! Özel okullarda fahiş zam: Ödenen fazla ücret geri alınabilir mi?
Son dönemde bazı fırsatçı özel okul sahipleri ücretlere fahiş zam uygularken, veliler duruma isyan etti. Yıllık 1 milyon TL'yi bulan özel okul ücretlerine karşın yetkililer velilere uyarılarda bulundu. Peki ödenen fazla ücretler geri alınabiliyor mu? İşte detaylar...
Yeni yılın gelmesi ile birlikte özel okullar yeni ücret tarifelerini belirledi. Pek çok veli ise zamlı ücretlerinden şikayetçi. Okullarda ekstra yemek, yol, kırtasiye, etüt, kıyafet adı altında ödeme isteniyor. Peki veliler ekstra ücretleri ödemek zorunda mı? Fahiş fiyat artışına karşı nereye şikayette bulunulmalı?
"FİYAT 5 KATINA ÇIKTI"
Milliyet'in haberine göre Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "3 yıl önce 100 bin TL fiyat alan bir okul, şu anda 352 bin TL'ye ulaşan azami eğitim ücreti fiyatını beğenmeyip, velilere hukuka aykırı şekilde, 'yemek, kitap, etüt gibi ek hizmetlerimiz zorunludur, ek hizmet fiyatlarımızı kabul etmezseniz bize kayıt yaptırmak için sırada bekleyen çok, çocuğunuzun kaydını yenilemeyiz.' diyerek baskı yapıyor. Böylelikle veli onayına tabi olan ek hizmetleri fahiş oranda artırmak suretiyle özel okul ücretini 500 bin TL'nin üzerine çıkarıyorlar.
FAZLA PARA ÖDEYEN VELİLER DİKKAT: 10 YIL İÇİNDE GERİ İSTEME HAKKI VAR
Velilerin eli hukuken çok güçlü. Veliler okula e posta göndererek, 'Ben bu hizmeti almak istemiyorum, bana çok pahalı geldi, çocuğumun kaydını yapmak için beni mecbur tuttunuz bu bedeli aldınız' diyerek itiraz etsinler. Bu yazılarını saklasınlar ve 10 yıl boyunca sipariş etmedikleri yemek, kitap, etüt gibi bir hizmet veya ürünü kullansalar dahi bedeli geri isteme hakları var. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 7'nci maddesinde bu apaçık yazıyor.
YEMEK, YOL, KIRTASİYE, ETÜT GİBİ KALEMLER ZORUNLU TUTULABİLİR Mİ? VELİLER BUNU ÖDEMEK ZORUNDA MI?
Özel okullar yemeği zorunlu kılıyor. Bunun yanı sıra kurs, etüt, kitap, kıyafet bunlar asla zorunlu kılınamaz. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği diyor ki, 'Öğrencilerden yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kırtasiye, kitap vb. hizmetlerden alacakları ücretleri mayıs ayı sonuna kadar tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden talep eden veliler faydalanır.' Yani isteyen alır isteyen almaz. Tüketici kanununda da bununla ilgili madde var. Bir ürün ve hizmet satın alınırken, bir başka ürün ya da hizmetin satın alınmasına zorlanamaz. Buna kanunlar izin vermiyor.
"SESSİZ KALMAK, KABUL ETME OLARAK YORUMLANAMAZ"
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 7'nci maddesine göre sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde tüketicinin sessiz kalması veya mal, hizmetin kullanmış olması kabul beyanı olarak yorumlanamaz.
"100 BİN TL'YE VARAN YEMEK ÜCRETİ"
Özel okullar 100 bin liraya varan yemek ücretini veliler ödemediklerinde çocukların kaydını siliyorlar. Okul ücreti 100 bin TL, yemek ücreti 110 bin TL diyorlar. Ödeyen veliler yemek, kitap kıyafet, fazladan etüt, genel giderleri ödemek istemediğini kayıt yaptırabilmek için zorunlu olarak bu bedeli ödemek zorunda kaldığını bildiren bir e postayı okula göndersin.
"1 MİLYON TL'YE VATAN OKUL ÜCRETLERİ VAR"
Şu anda dayatılan hizmetlerle birlikte 1 milyon TL'ye varan okul ücretleri var. Bazı kurumlar sitelerinde bunu ilan ettiler.
TAVAN ÜCRET SINIRLAMASI VAR MI?
Eğitimde ara sınıflarda ücret sınırlaması ÜFE+TÜFE/2+5 puandır. İlkokul, ortaokul ve lise başlangıç sınıflarında ve ek hizmetlerde artış sınırlaması yoktur.
ÜCRET İLANINDA BU TARİHLERE DİKKAT!
Ücretlerin ocak ayı başından mayıs sonuna kadar ilanı zorunludur. Bu tarihler arasında ilan edilmezse, bir önceki eğitim yılındaki ücret uygulanır.
ÖZEL OKULLAR SONRADAN FİYAT TALEP EDEBİLİR Mİ?
Ocaktan mayıs sonuna kadar ilan edilir bir daha bu değiştirilemez. Özel okul velileri hukuken tüketici sıfatını taşıdıklarından tüketiciye akdedilen sözleşmelerin süresi bitene kadar tüketici aleyhine tek taraflı değiştirilemez deniyor. Özel okulda ücretler ilan edilir bu ücretler 1 yıl daha gider. Bir daha değiştirilemez.
VELİLER FAHİŞ FİYATA KARŞI NEREYE ŞİKAYETTE BULUNABİLİR?
Velilerin fazladan ödedikleri bedellerin iadesine karar verilmesi için Tüketici Hakem Heyetine (THH) başvurmaları, ayrıca bu hukuksuz fiyatlandırmaya yaptırım uygulanması için de Haksız Fiyat Değerlendirme kuruluna ve Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunması gerekmektedir."
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