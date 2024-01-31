Tüm velileri ilgilendiriyor! Özel okullarda fahiş zam: Ödenen fazla ücret geri alınabilir mi?

YEMEK, YOL, KIRTASİYE, ETÜT GİBİ KALEMLER ZORUNLU TUTULABİLİR Mİ? VELİLER BUNU ÖDEMEK ZORUNDA MI?

Özel okullar yemeği zorunlu kılıyor. Bunun yanı sıra kurs, etüt, kitap, kıyafet bunlar asla zorunlu kılınamaz. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği diyor ki, 'Öğrencilerden yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kırtasiye, kitap vb. hizmetlerden alacakları ücretleri mayıs ayı sonuna kadar tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden talep eden veliler faydalanır.' Yani isteyen alır isteyen almaz. Tüketici kanununda da bununla ilgili madde var. Bir ürün ve hizmet satın alınırken, bir başka ürün ya da hizmetin satın alınmasına zorlanamaz. Buna kanunlar izin vermiyor.

"SESSİZ KALMAK, KABUL ETME OLARAK YORUMLANAMAZ"

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 7'nci maddesine göre sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde tüketicinin sessiz kalması veya mal, hizmetin kullanmış olması kabul beyanı olarak yorumlanamaz.