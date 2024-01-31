Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor! Devlet 10 ayda teslim etti

Çocuklarıyla birlikte balkondan el sallayan Zahide Söylemez, "Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Önemli olan bir sıcak yuvaya kavuşmaktı" şeklinde konuştu.

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