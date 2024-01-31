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Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor! Devlet 10 ayda teslim etti

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor! Devlet 10 ayda teslim etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Hassa Sapanözü ve Altınözü Babatorun Mahallesi'nde evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzedeler köy evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Asrın deprem felaketinde evlerini kaybeden vatandaşlar yeni konutlarında güvenle oturmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı zaman kaybetmeden depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için gece gündüz çalıştı. Rekor bir sürede yapılan birer katlı köy evlerinin anahtarları kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.

Yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan depremzedelerin sevinçleri gözlerinden okundu. Kura çekiminde adlarının okunmasıyla büyük sevinç yaşayan Mustafa-Ayşe Koca çifti hiç zaman kaybetmeden 3+1 evlerine yerleşti. Ayşe Koca, "1 yılda teslim edileceğine inanamıyorduk. 10 ay gibi kısa sürede olacağını hiç tahmin etmemiştik." dedi.

EVLERİNE YERLEŞTİLER
Depremde müstakil evleri ağır hasar alan Zahide - Yakup Söylemez çifti de çocukları Gamze (18), Bedriye (15), Yağmur (13), Ali (4) ile 3+1 evlerine yerleşti.

Yeni yuvalarına "Hayırlı olsuna" gelen misafirlerine kahve yapan Zahide Söylemez'in en büyük hayalinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a kahve ikramında bulunmak olduğunu söyledi.

Çocuklarıyla birlikte balkondan el sallayan Zahide Söylemez, "Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Önemli olan bir sıcak yuvaya kavuşmaktı" şeklinde konuştu.

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