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Başkan Erdoğan Danıştay üyesi Akçil’i AYM üyeliğine seçti

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Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Başkan Erdoğan Danıştay üyesi Akçil’i AYM üyeliğine seçti

Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar göre, Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Söz konusu karar Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince verildi.

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