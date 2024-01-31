CHP'de yeni kriz kapıda! Çankaya savaşını kim kazanacak? "Emanetçi başkana" tepkiler çığ gibi

Çankaya adaylığı için başvuran 22 partili, herhangi bir başvuru yapmayan Güner'in ve Çiftci'nin ön plana çıkmasına isyan ederek geçen gün ortak bildiri yayımladı ve tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan Özel'in kendi avukatını aday göstermeye çalışması, PM'deki İstanbul oluşumunu da rahatsız etti. Yarın Güner'in adaylığının PM'ye taşınması halinde sert tartışmaların yaşanabileceği bildirildi.