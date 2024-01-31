CHP'de yeni kriz kapıda! Çankaya savaşını kim kazanacak? "Emanetçi başkana" tepkiler çığ gibi
CHP'de "devrik lider" Kılıçdaroğlu, "emanetçi başkan" Özel ve İmamoğlu arasındaki adaylık savaşında sıra geldi Çankaya ilçesine. Kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i belediye başkan adayı yapmak isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinden sert muhalefet ile karşılaştı.
Kurultayda kendisine destek verdiği için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı yaparak mükafatlandıran Özgür Özel, bu kez Çankaya'da İmamoğlu'na darbe vurmaya çalışıyor.
İmamoğlu'nun baskısına rağmen kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i Çankaya adayı yapmak isteyen Özel, bir yandan da parti içindeki sert muhalefet ile boğuşuyor.
Örgüte danışmadan ve "oldu-bitti" ile Tugay'ı İzmir'de aday gösteren Özel, yine sorgusuz sualsiz şekilde Hüseyin Can Güner'i Çankaya'dan aday yapmaya çalışıyor.
ORTALIK TOZ DUMAN
Özel'in Güner üzerindeki ısrarının yanı sıra İmamoğlu'nun Gül Çiftci'ye desteği de partide tepkilere yol açtı.
Çankaya adaylığı için başvuran 22 partili, herhangi bir başvuru yapmayan Güner'in ve Çiftci'nin ön plana çıkmasına isyan ederek geçen gün ortak bildiri yayımladı ve tepkilerini dile getirdi.
Öte yandan Özel'in kendi avukatını aday göstermeye çalışması, PM'deki İstanbul oluşumunu da rahatsız etti. Yarın Güner'in adaylığının PM'ye taşınması halinde sert tartışmaların yaşanabileceği bildirildi.
ÜÇLÜ KOLTUK KAVGASI
Özel ile İmamoğlu arasındaki otorite savaşının zirve yaptığı süreçte, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da boş durmadığı ortaya çıktı.
İzmir'de Tunç Soyer'in bir kez daha aday olabilmesi için açıktan destek veren ancak hedefine ulaşamayan Kılıçdaroğlu'nun bu kez Alper Taşdelen için lobi faaliyetlerini hızlandırdığı iddia edildi.
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