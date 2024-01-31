Meral Akşener’den CHP ve İmamoğlu’na büyük salvo: Bizi engellemeye çalışan Beştepe’de değil Saraçhane

"MEYDANA ÇIKMAYA CESARET EDEMEDİLER"

İşte o nedenle çok yakın bir gelecekte, bu kepazeliğin ihalesini; şirketin üzerine yıkarlarsa, hiç şaşırmayacağız.

Çünkü biz, zaten şirkete telefon açan, bu fevkalade cabbar arkadaşları, kapalı kapılar ardında, aslan kesilip iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya, cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz. Ama belli ki, bunlar karşılarında kimlerin olduğunu unutmuş.