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CHP’de aday kavgası, Meclis’te provokasyon! Gündemin sıcak gelişmelerine A Haber’de çarpıcı yorumlar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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CHP’de aday kavgası, Meclis’te provokasyon! Gündemin sıcak gelişmelerine A Haber’de çarpıcı yorumlar

CHP’nin İzmir adayları krize neden olurken Özgür Özel’in kendi istediği ismi aday yapması teşkilatları karıştırdı. Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak ise “demli çaylar içtik” denilerek tam gaz sürüyor. Meclis’te ise Gezi terörünün başaktörü Can Atalay ise için ortalığı karıştırdılar. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti ile ittifakı ''Açık görüşüyoruz, birlikte demli çaylarını içtik" sözleri ile savundu. Türkiye İttifakı vurgusu yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ise grup toplantısında, teröristbaşı Öcalan için yapılacak yürüyüşte yerlerini alacaklarını açıkladı.

İMAMOĞLU'NA İZMİR AYARI

Öte yandan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizi büyüyor. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilçelerinde kendine yakın isimleri aday listesine koyarken, İzmir adayının kim olacağı tam bir muammaya dönüşmüştü. CHP'de geç saatlere kadar süren toplantıda, İzmir adayının adı nihayet belirlendi. İzmir'de Özgür Özel'in dediği oldu, Cemil Tugay belediye başkan adayı olarak açıklandı. CHP kulisleri, Özgür Özel'in İmamoğlu'na karşı ilk kez bu denli büyük bir hamle yaptığını konuşuyor.

MECLİS'TE ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER

Bunun yanında Gezi terörünün başaktörü olan TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliği dün düşürüldü. Meclis kürsüsüne saldırılan ise CHP ve DEM'li vekiller oldu. Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlattılar. TİP ise sokak çağrısı yapmaya kalkıştı. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.

CAN ATALAY PROVOKASYONU

Gazeteci Can Özer: Can Atalay kararından sonra TBMM'de yapılan gösteriler son derece çirkin hal aldı. Gazi Meclis'e yönelik çok ciddi bir saygısızlık var. Oturumu yöneten Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatacak kadar işi çirkinleştirdiler. Bu yaşananlar CHP ile DEM arasındaki ilişkinin ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. Özgürlük savaşçısı gibi muamele yaptıkları Can Atalay Gezi terörünün en baş sorumlusudur ve hakkında hüküm verilmiş bir kişidir. Gezi teröründe 58 kamu binası yakıldı 337 iş yeri yağmalandı. Bu gösterilerde 240 polis aracı ve 45 ambulans yakıldı. Bunun yanında 214 özel araç ile 14 tane parti binasını ateşe verdiler. Can Atalay, Osman Kavala ile beraber bu terör eylemenin sorumlularından biridir.

ÇALIŞKAN DEDİKLERİ İSMİ ÇİZDİLER

İzmir'de yaşananlar CHP'de demokratik denilen süreçlerin nasıl ilerlediğini gösteriyor. Eski Genel Başkan ve yeni Genel Başkan tarafından Tunç Soyer İzmir'de en çok çalışan başkanlar arasında gösterildi. Bu kadar çalışkan ise neden 5 dakika kala kendisine haber verildi? CHP seçmenin bu soruyu kendisine mutlaka sorması gerekir. CHP başkan adayları belirlenirken hizmet mi yok başka şeyler mi öne geçiyor? Parti içindeki önemli kişilerin ilişkileri birbirine karışmış durumda. Birbirlerine küfürler ediyorlar. Başkan adayları hizmet edecek adamı bulmaya yönelik değil. Menfaatlere göre işler yürüyor.

3 BAŞKAN KRİZİ

CHP'de kafalar çok karışık çünkü CHP'yi en az 3 lider yönetiyor. Bilmediğimiz başka liderler ve başka durumlarda olabilir. Onlarda kendi siyasi menfaatlerine göre Batı'da kurduğu ilişkilere göre işlerini yürütüyor. ABD ile güçlü ilişkiler kurup siyaseti buradan yönetmek isteyen klikler de var. İşte bunların çıkarları bazen örtüşüyor ve bazen çakışıyor. DEM ile kurulacak ittifaka Özgür Özel ya da Ekrem İmamoğlu karar veremez. DEM'in İstanbul adayı başka yerlerde planlanıyor ve ona göre harekete geçecekler. Bunun kararı DEM ve CHP'de değil.

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