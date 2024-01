CHP’de aday kavgası, Meclis’te provokasyon! Gündemin sıcak gelişmelerine A Haber’de çarpıcı yorumlar

CAN ATALAY PROVOKASYONU

Gazeteci Can Özer: Can Atalay kararından sonra TBMM'de yapılan gösteriler son derece çirkin hal aldı. Gazi Meclis'e yönelik çok ciddi bir saygısızlık var. Oturumu yöneten Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatacak kadar işi çirkinleştirdiler. Bu yaşananlar CHP ile DEM arasındaki ilişkinin ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. Özgürlük savaşçısı gibi muamele yaptıkları Can Atalay Gezi terörünün en baş sorumlusudur ve hakkında hüküm verilmiş bir kişidir. Gezi teröründe 58 kamu binası yakıldı 337 iş yeri yağmalandı. Bu gösterilerde 240 polis aracı ve 45 ambulans yakıldı. Bunun yanında 214 özel araç ile 14 tane parti binasını ateşe verdiler. Can Atalay, Osman Kavala ile beraber bu terör eylemenin sorumlularından biridir.