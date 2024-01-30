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Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülüyor! AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta duyurdu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülüyor! AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta duyurdu...

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yaptığı açıklamada "Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek." ifadelerini kullandı.

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