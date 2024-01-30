Bakan Hakan Fidan’dan Montrö mesajı: Harfiyen uygulayacağız





BULGARİSTAN'LA TİCARET HACMİMİZ 7 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bulgaristan'la ekonomik ilişkilerimizin olumlu yönde giden seyrinden memnuniyet duyuyoruz. İkili ticaret hacmimiz 7 milyar doları aştı. En kısa sürede 10 milyar dolar hedefini Sayın Bakan'la beraber çalışarak ve diğer bakan arkadaşlarımızla yakalamayı hedefliyoruz. Önemli şirketlerimizin Bulgaristan'da yatırımları bulunmakta bildiğiniz gibi. Cam ürünlerinden alüminyuma enerjiden otomotive farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor şirketlerimiz. Karayoluyla Avrupa ihracatımızın neredeyse tamamını Bulgaristan üzerinden yapıyoruz. Bu nedenle tırlarımızın sınır geçişlerinin kolaylaştırılması için Bulgar makamlarıyla da sürekli temas halindeyiz.



SINIR GEÇİŞLERİ

Tırlarımıza Bulgaristan sınırında ilave bazı kontrollerin uygulanması hakkında Sayın Bakanla temaslarımız sürüyordu, bu sefer de kendisiyle bu konuyu konuştuk. En kısa sürede standart uygulamaya dönülmesi beklentimizi paylaştım. Stratejik öneme sahip ulaştırma bağlantımızı demiryolu ve RORO gibi çeşitli araçlarla çeşitlendirmek ve güçlendirmek için ayrıca çalışmalara başlıyoruz.



Bulgaristan ayrıca Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız karayoluyla Türkiye'ye ulaşma noktasında da ana güzergahtadır. Özellikle yaz aylarında yaşayan yoğunluğun azaltılması için yine beraber çalışıyoruz. Bulgaristan'la güvenlik alanında da işbirliğimiz var. Terörizm ve düzensiz göç gibi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde ilgili tüm kurum ve makamlarımızla bu alanda da işbirliğimi arttırma iradesini karşılıklı ortaya koyduk.



Değerli basın mensupları, Bulgaristan'da yaşayan Türk ve Müslüman nüfus ilişkilerimizin bir diğer önemli boyutunu teşkil etmekte, soydaşlarımızın vatanları olan Bulgaristan'da refahı ve huzuru ülkemiz için önemli konulardan biridir. Bu vesileyle soydaşlarımızı gönülden selamlıyorum ve Bulgar makamlarına bu konudaki çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bulgaristan'daki kültürel mirasımızın aramızdaki işbirliği ruhuna yakışır şekilde restore edilerek ayağa kaldırılmasına da büyük önem veriyoruz. Bu konuda Bulgaristan'la birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu Sayın Bakan'a ilettim."