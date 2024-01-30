İşte terörle mücadelede 2023 yılının Z raporu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

Biz Türkiye'nin Huzuru diyoruz.

Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara,

Teröristlere ve onların iş birlikçilerine,

Ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına,

Birlik ve beraberliğimize kast edenlere

asla ama asla göz açtırmayacağız!

2023 yılında, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerimiz tarafından BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve Sol Terör Örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor.