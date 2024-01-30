İşte terörle mücadelede 2023 yılının Z raporu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2023 yılında ülke genelinde düzenlenen operasyon ve gözaltı sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Biz Türkiye’nin Huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların iş birlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kast edenlere asla ama asla göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023 yılında yurt içinde yapılan operasyon ve gözaltı sayılarını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
Biz Türkiye'nin Huzuru diyoruz.
Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara,
Teröristlere ve onların iş birlikçilerine,
Ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına,
Birlik ve beraberliğimize kast edenlere
asla ama asla göz açtırmayacağız!
2023 yılında, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerimiz tarafından BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve Sol Terör Örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor.
1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:
❌BTÖ'ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik
3.911 şehir, 19.682 kırsal operasyon düzenlendi.
Bu operasyonlarda:
923 terörist etkisiz hale getirildi.
7.716 şüpheli gözaltına alındı,
1.555'i tutuklandı,
1.683'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
❌FETÖ'ye yönelik:
6.775 operasyon yapıldı.
9.639 şüpheli gözaltına alındı,
1.689'u tutuklandı,
1.677'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
❌DEAŞ Terör Örgütüne yönelik:
1.500 operasyon yapıldı.
2.800'i gözaltına alınırken,
738'i tutuklandı,
650'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
❌Sol terör örgütlerine yönelik:
358 operasyon yapıldı.
11 terörist etkisiz hale getirildi.
737 şüpheli gözaltına alınırken,
97'si tutuklandı,
207'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Etkisiz hale getirilen tüm bu hainlerin:
🟥 8'i Kırmızı
🟦1'i Mavi
🟩 2'si Yeşil
🟧16'sı Turuncu
⬜️37'si Gri Kategoride olmak üzere
Toplam 64'ü sözde ÜST DÜZEY teröristti.
❌Ayrıca bu dönemde hamd olsun,
124'ü bombalı eylem olmak üzere
163 eylem önlendi.
Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Bizimle. Biz Milletimizin Emrindeyiz 🇹🇷
Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız❗️
SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR TERÖRLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
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