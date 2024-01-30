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Başkan Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu! Tek tek kabul etti

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Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Başkan Erdoğan’a büyükelçilerden güven mektubu! Tek tek kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün, Gine Bissau, Ekvator Ginesi ve Umman büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.

Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al-Jahwari'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Al-Jahwari, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.

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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu BÜYÜKELÇİLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU

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