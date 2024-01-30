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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Rumen mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2024
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Rumen mevkidaşı ile görüştü

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile bir araya geldi. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.

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