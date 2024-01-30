Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Rumen mevkidaşı ile görüştü
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile bir araya geldi. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili anlamı ve fazileti nedir? 2024 DİYANET kandil günleri...
- Sandık Görevlisi Ücreti 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık görevlisi başvuruları başladı mı, şartları neler?
- Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit'i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...
- Emekliye ilave zamla beraber yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 13.450 TL piyangosu! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat'ta...
- Aynalı Tahir'in büyük aşkı Sedef'in son hali çok şaşırttı! Yeşim Büber 14 yıldır bakın ne yapıyor...
- GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı? Bugünün birincisi...
- CZN Burak paylaştığı fotoğraflar hakkında açıklama yaptı! "Görüntüler çok eski..."
- 25 yıllık araştırma sonuçlandı! Cevizin bilinmeyen faydası gün yüzüne çıktı! Günde 5 tane yiyerek...
- Cildinize sürün, farkı görün! Kekik yağının mucizevi faydaları...
- Kardeşlerim'in Harika’sıydı! Gözde Türker'in kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! İbrahim Tatlıses keşfetmiş...
- Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...
- ATV Müge Anlı son bölüm izle! 30 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!