Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Rumen mevkidaşı ile görüştü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.

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