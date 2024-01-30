İmamoğlu tutuştu! Başak Demirtaş DEM Parti’den İstanbul adayı olmak için resmi başvuru yaptı! Kandil el yükseltiyor...

DEM PARTİ'DEN İLÇE TALEPLERİ

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu da DEM Parti'ye yönelik eleştirelden kaçarken DEM Parti özellikle İstanbul'da İmamoğlu'na destek vermek için farklı taleplerde bulundu.

DEMİRTAŞ'IN EŞİ İBB İÇİN ADAY OLMAK İSTİYOR

DEM Parti CHP'den birkaç ilçeyi talep ederken, farklı şehirlerle ilgili isteklerde bulundu. CHP yönetimi ise DEM Parti'ye net bir yanıt vermezken DEM Parti'den flaş bir hamle geldi.

Terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş yaptığı açıklamada DEM Parti'nin İBB Başkanı adayı olmak istediğini ifade etti.