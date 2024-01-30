İmamoğlu tutuştu! Başak Demirtaş DEM Parti'den İstanbul adayı olmak için resmi başvuru yaptı! Kandil el yükseltiyor...
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte oy dilenmek için PKK'nın partisi DEM Parti'nin kapısına dayanan CHP'de özellikle İstanbul'da DEM Parti'nin oylarına ihtiyaç olması nedeniyle hangi tavizlerin verileceği merak konusu. DEM Parti, CHP'nin oy ihtiyacını bildiği için pazarlıkta el yükselterek birkaç ilçeyi istedi. CHP henüz bu konuda bir adım atmazken bu sessizlik sonrası DEM Parti'den flaş bir hamle geldi. Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş DEM Parti'den İstanbul adayı olmak için resmi başvuru yaparken bu hamle İmamoğlu'nu telaşlandırdı. İşte detaylar...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna Ekrem İmamoğlu desteğiyle oturan Özgür Özel göreve geldiği ilk günden itibaren PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti'yle yakın ilişkiler kurmaya devam ediyor.
Yerel seçimler için oy dilenmek adına DEM Parti'nin kapısına kadar giden Özgür Özel yaptığı her açıklamada DEM Parti'yi şeytanlaştırmayacağını ifade ederken, Türkiye düşmanı olarak bilinen Pervin Chakar'ın elini öperek verdiği pozla da büyük tepki topladı.
DİYALOĞUMUZ SÜRECEK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'i ziyaret ederken görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.
DEM'DEN CHP'YE ZİYARET
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki seçim gündemli görüşme başladı.
KANDİL'E SELAM ÇAKTI
Özel bundan sonra ilişkilerin kamuoyu önünde açık ve şeffaf olacağını vurgularken, yerel seçimlere ilişkin önemli konuların ele alındığını ifade etti. Diğer yandan kayyum siyasetini reddeden Özel "Meclis'te en çok sandalyesi bulunan 3. parti durumunda olan DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
"HASSASİYET İÇİNDE OLACAĞIZ"
DEM Partili Bakırhan ise ittifak sinyali verirken CHP'ye yeşil ışık yaktı. Bakırhan "İşbirliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL: 1 BARDAK DEM'Lİ ÇAYLARINI İÇTİK
Bu gelişmeler yaşanırken DEM Parti'nin oyuna muhtaç olan CHP'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı düzenlenen grup toplantısında yaptığı açıklamada "DEM, DEM, DEM diyorlar; her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar ilişkimiz var. 1 bardak DEM'li çaylarını içtik." ifadeleriyle DEM Parti'yi meşrulaştırmaya çalıştı.
DEM PARTİ'DEN İLÇE TALEPLERİ
Diğer yandan Ekrem İmamoğlu da DEM Parti'ye yönelik eleştirelden kaçarken DEM Parti özellikle İstanbul'da İmamoğlu'na destek vermek için farklı taleplerde bulundu.
DEMİRTAŞ'IN EŞİ İBB İÇİN ADAY OLMAK İSTİYOR
DEM Parti CHP'den birkaç ilçeyi talep ederken, farklı şehirlerle ilgili isteklerde bulundu. CHP yönetimi ise DEM Parti'ye net bir yanıt vermezken DEM Parti'den flaş bir hamle geldi.
Terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş yaptığı açıklamada DEM Parti'nin İBB Başkanı adayı olmak istediğini ifade etti.
"BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ"
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş'ın, İBB adaylığına dair açıklamalarına ilişkin, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" açıklamasını yaptı.
RESMİ ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI
Bu gelişmeler sonrası DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için resmi adaylık başvurusu yaptı.
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