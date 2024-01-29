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Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu!

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Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
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Başkan Erdoğan Eskişehir’de gençlerle buluştu!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir'de düzenlediği "Gençlik Aşkıyla" programında gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, "ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruhun, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yaptığı iş için 'turistik gezi' dediklerini" belirterek, "Ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu turistik gezi değil. Bu, sizleri, bu nesli uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır." dedi.

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