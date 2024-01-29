GAYRETTEPE-KAĞITHANE HATTI AÇILIYOR! Türk mühendisliğinin geldi nokta ve ispatı
İstanbul'da, Gayrettepe-Kağıthane metro hattı bugün hizmete girdi. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yavuz Delice ve Ulaşım Uzmanı Prof. Dr. Recep Hayri Eren değerlendirdi.
İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşaatına başlanan (2016) Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 9. ve son istasyonu olan Gayrettepe- Kağıthane metro hattı tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilklerin ve enlerin projesinin son istasyonunun açılışının bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını açıkladı.
72 METRE DERİNLİK
3,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepe-Kâğıthane' etabının tamamlanmasıyla hat uzunluğu 37,5 kilometreye çıktı. Gayrettepe İstasyonu 72 metre ile hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip. Bu istasyonunun inşası için 66 bin 577 metreküp beton kullanıldı. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa edildi. İstasyonun hizmete açılmasıyla birlikte havalimanı metro hattı Metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olması sağlanacak. Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak.
İSTANBUL MERKEZİNE KOLAY ULAŞIM
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yavuz Delice: Özellikle bu istasyonun Gayrettepe'de olması İstanbul açısından çok stratejik. İstanbul'u boydan boya geçen metrobüs hattı aynı zamanda kuzey güney hattındaki Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı ile entegre olacak. İstanbul'da herhangi bir metro istasyonundan raylı sistem ağına katıldığınız zaman hava alanına erişiminiz artık mümkün. Özellik yurt dışından gelenler için İstanbul'a ilk defa gelenler için İstanbul'un merkezine kadar gelebildikleri hızlı ve güvenli bir hat.
TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN BAŞARISI
Türk mühendisliğinin 72 metre derinlikte yaptığı başarılı bir iş. Türkiye'nin en derin metrosu. Bunu yapmak ileri mühendislik teknolojisi gerektiriyor. Bunu yapan da gerçekleştiren de yerli ve milli mühendislerimizdir. Türk mühendisliği burada kendini göstermiş oldu. Bu açıdan da önemli bir proje. Yerli ve milli sinyalizasyon sistemimizi bu hatta uyguluyoruz. ASELSAN ve TÜBİTAK desteğiyle bu işlem yapıldı. Bu da çok kıymetli. Şimdiye kadar bu hatlarda sinyalizasyon sistemleri yabancı menşeili olarak kullanıldı.
BAĞIMLILIK BİTTİ
Burada herhangi bir hat uzatma ya da başka bir işlem olsun yabancı menşei olarak bağımlı kalıyorduk. Artık bundan sonrası için yerli sistemleri kullanacağız. Gereken düzenlemeleri artık kendimiz yapacağız.
2 HAVALİMANI BAĞLANDI
Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: Dünya ile buluşmuş olacaklar. Son derece önemli bir hat. Bu çok büyük bir başarı. Vatandaşlar bu kolaylığı yaşayacaklar. Sabiha Gökçen Havalimanı ile de İstanbul Havalimanı bir şekilde birbirine bağlanmış oldu.
BATI'DA OLMAYAN ÖZELLİKLER
Ulaşım Uzmanı Prof. Dr. Recep Hayri Eren: Bu proje aslında 1994'te başlayan büyük değişimin cüzlerinden birisi. Gayrettepe'deki metro hattı 72 metre derinlikte aslında bu kadar derinliğe indiğimizde kaya ortamı çok zor kazılabilir halde. Ama onu da çözdük. Artık kazı makinalarımız var. Metro güzergahlarımız Batı'da olmayan güzelliklere sahip. Bir metro istasyonuna girdiğiniz gibi bir salon ortamına rastlıyorsunuz. Ben New York metrosunu çok iyi bilirim kömür ocağı gibidir. Asansörlere binilemez çünkü asansörler çok kirlidir.
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