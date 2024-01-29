GAYRETTEPE-KAĞITHANE HATTI AÇILIYOR!  Türk mühendisliğinin geldi nokta ve ispatı

TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN BAŞARISI

Türk mühendisliğinin 72 metre derinlikte yaptığı başarılı bir iş. Türkiye'nin en derin metrosu. Bunu yapmak ileri mühendislik teknolojisi gerektiriyor. Bunu yapan da gerçekleştiren de yerli ve milli mühendislerimizdir. Türk mühendisliği burada kendini göstermiş oldu. Bu açıdan da önemli bir proje. Yerli ve milli sinyalizasyon sistemimizi bu hatta uyguluyoruz. ASELSAN ve TÜBİTAK desteğiyle bu işlem yapıldı. Bu da çok kıymetli. Şimdiye kadar bu hatlarda sinyalizasyon sistemleri yabancı menşeili olarak kullanıldı.