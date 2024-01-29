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Kilise'de 'Yalnız Kurt' saldırısı mı? A Haber'de dikkat çeken sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 18:14
Türkiye, İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısıyla sarsıldı. Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında maskeli 2 silahlı saldırgan, kiliseye girerek cemaate ateş açtı. Konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında gelişmeleri anlattı.
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