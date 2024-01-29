A Haber saldırının düzenlendiği kilisede! Saldırı nasıl gerçekleşti? İşte çarpıcı detaylar
Son dakika haberi... İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan kilisesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek o kiliseden son durumu aktardı. Kilise Avukatı Afşin Hatipoğlu saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı.
Son dakika haberi... İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan kilisesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.
A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek o kiliseden son durumu aktardı. Kilise Avukatı Afşin Hatipoğlu saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Pazar ayini başladığı sırada iki tane saldırgan kiliseye geliyorlar ve ayini önce kapı aralığında kontrol ediyorlar. Kurban o sırada ayinde değil geç kalıyor. Ve sonrasında ayine dahil oluyor.
ACI TESADÜF
Ve iki saldırganın hemen önünden kiliseye giriyorlar. Acı bir tesadüftür ki iki saldırgan kapıyı kurbana kendileri açıyor kamera görüntülerinde ve saldırganların önünden Tuncer Cihan içeri giriyor.
Şu görmüş olduğunuz alanda önce kabzasıyla kafasına vuruyorlar daha sonra da kendisini burada öldürüyorlar.
İçeride bazı Arapça konuşmalar yapıyorlar. Etrafa rastgele ateş ediyorlar. İnsanların korkmasını ve ayinden kaçışmasını sağlıyorlar. Daha sonra olay yerinden uzaklaşıyorlar.
Çok sayıda insanın ölmesi şans eseri engellendi. Mesela hemen bir tanesi insanların oturmuş olduğu bu sıraya denk geldi. Bir diğeri buraya denk geldi.
İÇERİDE POLONYA BAŞKONSOLOSU VE AİLESİ DE VARDI
İçeride 35-40 kişi var. İçeride olan Polonya Başkonsolosu, eşi ve iki çocuğu da yara almadan kurtuluyor. İçeride çok sayıda Filipinli vatandaş var.
Çok kötü bir olay çok az bir kayıpla şükürler olsun ki savuşturuldu ama devletin burada gösterdiği desteğe de teşekkür etmek gerekir. İlk andan itibaren üstüne konunun ciddi bir şekilde eğildiler ve kısa bir sürede failleri yakaladılar yardım edenleri de gözaltına aldılar. Bundan sonra kilise yönetiminin daha huzur içinde ibadetlerine devam etmesi için aynı hassasiyetin devam etmesi gerekiyor.
Saldırganlardan bir tanesi heykelin olduğu yere kadar geliyor buradan yüksek sesle bağırarak etrafa ateş ediyor.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Hristiyan inancına göre böyle bir saldırının olduğu kilisede böyle bir can kaybının yaşandığı kilisede tekrar bir kutsama ayini yapılıyor. Perşembe günü saat 7'de bütün azınlıklık liderlerinin geldiği ve Vatikan Büyükelçisinin katıldığı büyük bir ayin düzenlenecek. O ayin ile beraber tekrar ibadete açılacak. O ayinden önce burada ibadet yapılmayacak.
SALDIRGANLARIN TAVIRLARI NASILDI?
Çok profesyonel, görüntülerde de var. Basına yansımayan bizim polisle paylaştığımız görüntülerde de son derece rahat hareketleri profesyonel hareketleri saldırganların dikkat çekiyor. Çok bilinçli bir şekilde geliyorlar hatta yan tarafta bir partinin ilçe binası var o ilçe binasının önünden de etrafa bakarak elleri ceplerinde rahat bir şekilde tavırlarla buraya geliyorlar.
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