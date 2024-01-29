A Haber saldırının düzenlendiği kilisede! Saldırı nasıl gerçekleşti? İşte çarpıcı detaylar

ACI TESADÜF

Ve iki saldırganın hemen önünden kiliseye giriyorlar. Acı bir tesadüftür ki iki saldırgan kapıyı kurbana kendileri açıyor kamera görüntülerinde ve saldırganların önünden Tuncer Cihan içeri giriyor.

Şu görmüş olduğunuz alanda önce kabzasıyla kafasına vuruyorlar daha sonra da kendisini burada öldürüyorlar.

İçeride bazı Arapça konuşmalar yapıyorlar. Etrafa rastgele ateş ediyorlar. İnsanların korkmasını ve ayinden kaçışmasını sağlıyorlar. Daha sonra olay yerinden uzaklaşıyorlar.