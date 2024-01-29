29 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İlklerin ve enlerin projesi! Gayrettepe – Kağıthane metro hattı açılıyor

İlklerin ve enlerin projesi! Gayrettepe – Kağıthane metro hattı açılıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2024 12:10
İstanbul'da, Gayrettepe-Kağıthane metro hattı bugün hizmete girecek. Açılışını ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kilisedeki saldırıda gözaltı sayısı 51 oldu!
Kilisedeki saldırıda gözaltı sayısı 51 oldu!
Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı açıldı
Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı açıldı
İstanbul’da tramvay kazası! Raydan çıktı
İstanbul’da tramvay kazası! Raydan çıktı
A Haber saldırının düzenlendiği kilisede
A Haber saldırının düzenlendiği kilisede
İlklerin ve enlerin projesi
İlklerin ve enlerin projesi
İşte yurttan kar manzaraları…
İşte yurttan kar manzaraları…
Kızıldeniz’de bir saldırı daha
Kızıldeniz'de bir saldırı daha
İşte devletin gücü! Teslimat zamanı
İşte devletin gücü! Teslimat zamanı
Kilise saldırganları nasıl yakalandı?
Kilise saldırganları nasıl yakalandı?
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı açılıyor
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı açılıyor
CHP’nin İzmir adayı kim olacak?
CHP'nin İzmir adayı kim olacak?
Gazze’de son durum ne? A Haber bölgede
Gazze'de son durum ne? A Haber bölgede
Daha Fazla Video Göster