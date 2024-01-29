Gayrettepe-Kağıthane metro hattı açılıyor

İstanbul'da, Gayrettepe-Kağıthane metro hattı bugün hizmete girecek. Açılışını ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Ulaşım Uzmanı Prof. Dr. Recep Hayri Eren, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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