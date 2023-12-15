CHP'li Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi'ye ceza! İmamoğlu'yla tartışınca liste dışı kaldı...
Cuhmrubaşkanlığı seçimlerde büyük hezimetin ardından yerel seçimlere hazırlanan CHP'de İstanbul'dak ilçe adayları da yavaş yavaş belli oluyor Açıklanan isimler arasında Onursal Adıgüzel ismi dikkat çekerken, Adıgüzel 2019 seçimlerinde adaylığını engellemek istediği Battal İlgezdi yerine aday gösterildi. İşte detaylar...
BATTAL İLGEZDİ LİSTE DIŞI
2009'dan bu yana Battal İlgezdi'nin hüküm sürdüğü Ataşehir'den Onursal Adıgüzel'in aday gösterileceği duyuruldu.
İLGEZDİ-ADIGÜZEL KAVGASI
Kamuoyunda kötü intiba bıraktıkları gerekçesiyle 2019 yerel seçimlerinde Battal İlgezdi'nin aday olmasına engel olmak isteyen Onursal Adıgüzel, parti meclisinde Gamze İlgezdi ile kavga etmiş, yine bu olay da kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.
Diğer yandan CHP'nin kulislerde İstanbul ilçe adayları için geçen isimler ise şu şakilde:
Üsküdar:Sinem Dedetaş
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bakırköy: Ertan Yıldız
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Murat Çalık
Beyoğlu: İnan Güney
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Esenyurt: Ali Gökmen
Eyüpsultan: Bülent Özmen
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Deniz Erzincan
Silivri: Doruk Bulut
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Şişli: Emrah Şahan
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