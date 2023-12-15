CHP’li Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi’ye ceza! İmamoğlu’yla tartışınca liste dışı kaldı...

İLGEZDİ-ADIGÜZEL KAVGASI

Kamuoyunda kötü intiba bıraktıkları gerekçesiyle 2019 yerel seçimlerinde Battal İlgezdi'nin aday olmasına engel olmak isteyen Onursal Adıgüzel, parti meclisinde Gamze İlgezdi ile kavga etmiş, yine bu olay da kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.