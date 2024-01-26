Battal İlgezdi CHP’den istifa etti! Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz

CHP'DE ŞOK İSTİFA

Aday belirleme sürecinde büyük kavgaların yaşandığı CHP'de bu kez şok bir istifa gerçekleşti. CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin partisinden istifa ettiğini duyurdu.