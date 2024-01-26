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Battal İlgezdi CHP’den istifa etti! Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz

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Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Battal İlgezdi CHP’den istifa etti! Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz

Yerel seçimlere giderayak CHP'deki krizlere bir yenisi daha eklendi. Parti içinde yeniden aday gösterilmeyeceğini öğrenen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son bulurken, yerel seçimler öncesi parti içinde yeni krizler patlak verdi.

İSTİFA DEPREMİ SÜRÜYOR

CHP'nin aday belirleme sürecinde teşkilatların öneri ve taleplerini dikkate almadığı ve ön seçim yapmadan adayların belirlendiğini ileri süren çok sayıda isim istifa etmeye başladı.

CHP'DE ŞOK İSTİFA

Aday belirleme sürecinde büyük kavgaların yaşandığı CHP'de bu kez şok bir istifa gerçekleşti. CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin partisinden istifa ettiğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ DİYE...

İlgezdi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdiğini aktaran CHP yandaşı Yarkadaş, İlgezdi'nin "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" dediğini söyledi.

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