Santa Maria kilisesi saldırısı | Kirli hesaplar ve kanlı planlar! İşte DEAŞ'a uzanan alçak provokasyonun perde arkası
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria kilisesi dün pazar ayini sırasında silahlı saldırı şoku ile sarıldı. O sırada kilisede bulunan Tuncer Cihan silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Provokasyonun ardından yapılan çalışmalarda karanlık tünelin sonu DEAŞ çıktı. Terörle mücadele kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yakalananların kiliselere ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilmişti. İşte 31 Mart yerel seçimler öncesi kirli hesaplar ve kanlı planların perde arkası...
Sarıyer Büyükdere Caddesi'ndeki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında saat 11.40'ta içeriye kar maskeli 2 kişi girdi. İki saldırgan tabancalarını çıkararak önce duvarlara ateş etmeye başladı. Ayindekiler kendilerini yere atarken Tuncer Cihan peş peşe kurşunlarla yere yığıldı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı.
Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tuncer Cihan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların yakalanması için kilise ve bölgedeki kamera görüntülerini topladı.
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. Saldırganların kilisenin bulunduğu caddeye bir araçla geldiği, aynı araçla kaçtığı belirlendi. Kilise içinde 5 adet mermi kovanı bulundu.
POLONYA BAŞKONSOLOSU İÇERİDEYDİ
Katolik Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu "Bu cinayetin her boyutu devlet yetkilileri eliyle soruşturulmaktadır. Cinayetin dışında ayin sırasında başkaca bir yaralanan şahıs olmamıştır. Polonya Başkonsolosu da ayinde çocuklarıyla içerideydi. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı, İBB Başkanı ve İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere bütün devlet yetkilileri kiliseye başsağlığı mesajı iletmiş ve yanlarında olduğunu söylemiştir. Süreç çok hassastır. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz" dedi.
KATLİAMI ÖNLEDİ
Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro öldürülen Tuncer Murat Cihan'ı tanıdığını söyledi.
Palinuro, "Murat Hristiyan değildi. 2 aydır düzenli olarak kiliseye geliyordu. Muhtemelen töreni çok beğendiği için. Murat ayin devam ederken kiliseye girdi, hemen arkasında siyah başlıklı iki adam vardı. Murat onların planlarını bozmuş ve büyük ihtimalle bir katliamı önlemiş oldu" dedi.
AYİNİ DÜZENLEYEN RAHİP ŞOKTA
Rahip Anton Bulai'nin Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıdan son anda kurtuldu.
Rahip Bulai'nin, ''Ben kürsüde dua okuyordum. Birden silah silahları duydum. Bizi taradılar. Beni hemen arka kapıdan hemen dışarı çıkardılar. Çok şaşkın ve üzgünüm.Bu saldırıyı neden yaptılar?" dediği öğrenildi.
TEPKİ GÖSTERDİ İDDİASI
Olay yerindeki bir esnaf ise kilise çalışanlarıyla konuştuğunu belirterek "Saldırganların önce duvarlara ateş ettiklerini, ölen kişinin de saldırganlara tepki göstermesi üzerine vurulduğunu söylediler" bilgisini aktardı.
2 KATİL ZANLISI YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının gerçekleştiği Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Geceyarısı İstanbul Emniyeti'nde kameralar karşısına geçen Yerlikaya faillerin yakalandığını belirterek şunları söyledi:
"Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı.
Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz
Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum."
PROVOKASYON MU?
"Maske, silah, saldırı, kilise… Provokasyonum diye bas bas bağırıyor" ifadelerini kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan yaşanan olay hakkında şunları söylüyor:
Bir provokasyon ancak bu kadar kör gözüm parmağına olur. Bir provokasyon ancak bu kadar kaba saba olur. Bir provokasyon ancak bu kadar incelikten yoksun olur.
*
Provokasyonun daniskasıdır bu olay. Nirvanasıdır. Everest'idir.
Aynı zamanda...
Alçaklığın da daniskasıdır. Şerefsizliğin de nirvanasıdır. Kalleşliğin de Everest'idir.
28 ŞUBAT SÜRECİNE SÜRÜKLEYEN PROVOKASYONLARA BENZİYOR
Konuyu köşesine taşıyan bir diğer isim ise Abdulkadir Selvi. Selvi, "Bir yönüyle '27 Nisan e-Muhtırası'nın verildiği, Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı, Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemek için 367 kararının çıktığı günlere benziyor. Bir yönüyle de Türkiye'yi 28 Şubat sürecine sürükleyen provokasyonların gerçekleştiği olayları hatırlatıyor" dedi.
2006-2007'de yaşanan kilise, rahip, gayri müslim vatandaşlarımıza yönelik suikastleri hatırlatan Selvi, "Hiçbir savaş bir öncekinin benzeri değildir ilkesinden hareket edip, bir ondan bir bundan kokteyl bir provokasyon planı hazırlamışlar" ifadelerini kullandı.
NEDEN KİLİSE?
"Suikast için Santa Maria Kilise'nin seçilmesi Hıristiyan Batı dünyasına mesaj verilmesi açısından anlamlı" diyen Selvi şu şekilde devam etti:
Suikastçiler oldukça profesyonel. Çok rahat tavırlarla kiliseye geliyorlar. Belli ki önceden bir keşif yapmışlar. Kiliseyi ve ayin saatini çok iyi biliyorlar.
3- KAFASINA ATEŞ EDİYORLAR
Takip ettikleri şahıs Tuncer Cihan'ın arkasından kiliseye giriyorlar. O sırada kar maskelerini yüzlerini kaplayacak şekilde indiriyorlar. Hedef şahsın ölmesi için doğrudan kafasına ateş ediyorlar.
4- PANİK BELİRTİSİ YOK
Kilisede cinayet işledikten sonra en ufak bir panik belirtisi göstermeden karşıdaki bir hedefe de ateş ediyorlar. Tetikçi çıkış kapısına yöneliyor sonra geri dönüyor, vurduğu Tuncer Cihan isimli şahsın tam karşısındaki bir kişiye ateş ediyor, kapıdan çıkmadan önce yine aynı şahsa doğru tekrar ateş ediyor.
5- YÜRÜYEREK ÇIKIYORLAR
Bu sırada hem tetikçi hem yanındaki şahıs çok sakinler. İnsanlar manavdan elma alırken bile böyle rahat hareket edemezler. Belli ki profesyoneller. Kiliseye geldikleri gibi suikastten sonra da yürüyerek çıkıyorlar. Belli ki onları orada bekleyen birileri var. Daha sonra onların yardımı ile oradan uzaklaşıyorlar.
MOSSAD NE İSTEDİ
Her şeyi anlarım ama bir şeyi anlamam; Mossad casuslarına yönelik operasyonda yakalananlardan ne çıktı? Mossad bunlardan Süleymaniye ve Taksim camilerinin görüntülerini istemiş. Mossad imana gelip Müslüman olmayacağına göre cami görüntülerini neden ister?
Bir süre önce İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yakalananların kiliselere ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilmişti. Demek ki iş bölümü yapmışlar. Mossad camilere, DEAŞ kilise ve sinagoglara yapılacak saldırılar için görevlendirilmiş. Ama patronları aynı.
Birilerinin planı bu ama kiliseye saldırıda bulunanların yakalanması ile Türkiye'ye kurulan bir tuzak daha akamete uğratılmış oldu.
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