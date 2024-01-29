Santa Maria kilisesi saldırısı | Kirli hesaplar ve kanlı planlar! İşte DEAŞ’a uzanan alçak provokasyonun perde arkası

"Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı.

Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz

Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum."