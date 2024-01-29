Türkiye doğal gaz üssü haline geldi! Filyos'ta 2,7 milyon metreküp üretim! Hedef her geçen gün büyüyor...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar üretimin 2,7 milyon metreküpe ulaştığını belirtirken "İnşallah en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu.
"TÜRKİYE DOĞAL GAZ ÜSSÜ HALİNE GELDİ"
Söz konusu ziyareti kış aylarında doğal gazın ağırlıklı olarak tüketildiği bir dönemde gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bayraktar, "Karadeniz gazı, 2020 yılındaki keşif sonrasında 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdiğimiz ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) sistemine hemen buradan birkaç kilometre ileride bağladığımız lokasyondayız. Filyos, bu anlamda hakikaten Türkiye'nin doğal gaz üssü haline geldi diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
"2,7 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI"
Bayraktar, buradaki çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Bugün itibarıyla üretimimiz 2,7 milyon metreküpe ulaşmış durumda. İnşallah en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahasında şu ana kadar 23 kuyu kazdık. Dünyanın en hızlı geliştirilen projelerinden biri oldu. 170 kilometre mesafeden gazı taşıyoruz. Buradan da BOTAŞ'ın sisteminden evlerimize, tüketicilerimize ulaştırıyoruz. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin, evlerimizin ihtiyacı olan doğal gazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız."
İHRACAT LİMANI OLACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayelerinde bölgeye önemli bir liman yatırımı da yapıldığını ifade eden Bayraktar, "Ulaştırma bakanımız da bugün bizlerle beraber buradaydı. Aynı zamanda bu limanın da ülkemizin önemli bir ihracat limanı olması noktasında da birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Birlikte bu projeleri nasıl gerçekleştirebilirizi istişare ettik. Vekillerimizle, valimizle ilgili birimlerdeki yönetici arkadaşlarımızla beraber." değerlendirmesinde bulundu.
"BÜYÜK TONAJLI GEMİLER HİZMET VEREBİLECEK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da inceleme gezisine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile Filyos Limanı'nın demir yolu ve kara yolu bağlantıları üzerine incelemelerde bulunduk. Ülkemizi daha ileriye götürecek, sektöründe lider pozisyona taşıyacak dev bir lojistik merkezi projesi olan Filyos Limanı,13 geminin elleçlemesi yapılabilecek yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahip olarak 14 ve 19 metre derinliğindeki rıhtımlarıyla büyük tonajlı gemilere hizmet verebilecek." ifadelerini kullandı.
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