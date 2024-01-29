29 Ocak 2024, Pazartesi
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CHP’de İzmir krizi çözülecek mi? Erdem’den Tunç Soyer iddiası
CHP İzmir'de, büyükşehir ve bazı ilçelerle ilgili yaşanan aday krizi bugün çözülecek mi? CHP PM bu akşam özel gündemle toplanarak İzmir kararını verecek. Son olarak Eren Erdem ise Tunç Soyer'in kurultayda Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmeyeceğini açıklamıştı. Peki kulislerde neler konuşuluyor, CHP'nin İzmir adayı kim olacak? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.