Yeni emeklilik sistemi yolda! Bakan Vedat Işıkhan detayları paylaştı: Çalışmalara başladık

YÜZDE 99'U SİSTEMİN İÇİNDE

GSS kapsamında artık vatandaşımızın nerdeyse yüzde 99'u sosyal güvenlik içerisine alıyoruz. Bu çok önemli. 2002'debu oran yüzde 70'lerdeydi sağlık güvencesi kapsamında olan vatandaşımız.

Bunun dışında ilaçların geri ödenmesi kapsamında bu günkü rakam 9 bin. 9 bin ilacı geri ödeme kapsamına aldı SSK. Vatandaşımız daha fazla ilaca para ödemiyor. Hükümet olarak en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi sosyal destek projesi. Biz vatandaşımızın hem iş kur içinde kurumlara gelmesini beklemiyoruz. Biz vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Çünkü sosyal devletin gereği bu.

ASGARİ ÜCRET'TE 2 LİRA TARTIŞMASI

Biz 17 bin liraya artık yaptık ama 2 lira çok tartışıldı, gerçekten çok ilginç bir şey. Bazı sosyal medya içeriklerinde biz buna denk geldik üzüldük tabi.

17 bin 2 lira olan asgari ücretin sonundaki 2 liranın çalışanları bir üst vergi dilimine daha erken taşımayı ve asgari ücretten daha çok vergi alınmasını amaçladığını iddia edildi sosyal medya guruplarında. Kesinlikle öyle değil, tamamen gerçek dışı bir iddia.

Öncelikle 2022 Ocak ayından itibaren asgari ücretten gelir ve damga vergisi almıyoruz. Yani devlet vatandaşından alacağı vergiden vazgeçti.

Ücreti, asgari ücrettin üstünde olanların tüm çalışanlarımızdan da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleriyle hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutuldu. Bu çok önemli bir gelişme.

Bu asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Belirlenirken günlük brüt olarak belirlenmekte. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanır, tamamen teknik bir şey. Buna göre de 2024 brüt asgari ücretin aylık tutarı 20 bin 2 TL 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı 88.90 TL olarak belirlendi. Net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirleniyor. Bizde bu rakamı ifade ettik. Sadece bu konuda değil bir çok konuda da bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından en gerçekçi ve doğru bilgiye uluşabilirler.