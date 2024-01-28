Yeni emeklilik sistemi yolda! Bakan Vedat Işıkhan detayları paylaştı: Çalışmalara başladık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında özellikle emeklilere yönelik kritik açıklamalarda bulunurken yeni düzenlemenin sinyallerini verdi. SSK, Bağ-Kur prim eşitleme ve ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi hakkında dikkat çeken mesajlar veren Bakan Işıkhan detayları da paylaştı. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında emeklilerden asgari ücrete kadar önemli konularda açıklamalarda bulundu.
EMEKLİLERE YÜZDE 49,25'LİK ZAM
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile zam oranın SSK ve Bağ-kur emeklilerimize benzer oranda zam yapılması karı verildi. Ben dün aday tanıtımındaydım emeklilerimizin büyük bir kısmında büyük bir memnuniyet gördüm. Hepsi ayrı ayrı teşekkür ediyorlar hem Cumhurbaşkanımıza hem de hükümetimize o açıdan ben çok olumlu görüyorum. Tüm emeklilerimiz için benzer oranda bir zam artışı gerçekleşmiş oldu. Hayırlı olsun diliyorum. Yüzde 49,25 oranında artış yaptık.
Sosyal hizmetin bir çok alanında çalışma fırsatını Allah bana nasip etti. Hem Türkiye'de hem dünyada yaşlı nüfus gittikçe artıyor. Bu noktada bizde yaşlı bakım sigortası acaba Türkiye'de nasıl uygulanabilir bu konuda çalışmalar yapıyoruz.
TALEPLERİ YERİNE GETİRMİŞ OLDUK
Tabi 2023 yılı çok hızlı değişimler ve dönüşümlerin yaşandığı bir yıl oldu.
2023 yılı tüm dünyada hızlı bir şekilde dönüşümlerin yaşandığı bir yıl oldu. Depremzedelerimize çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 2023 Temmuz ayında asgari ücrete ara bir destek verdik. Burada enflasyona ezdirmeme ilkemizi koruduk. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücreti önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre yüzde 100 artırdık. Asgari ücretin yılda bir kere verilmesi noktasındaki tutarlılık işverenlerimiz açısından olumlu izlenim bıraktı.
Tüm sendikalarla iş birliği içinde yaptık. Memur maaşların enflasyona ezdirmemek için en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL ye yükseltilmişti.
Yılbaşında memur maaşlarına yüzde 49.25 artış yaparak en düşük memur maaşı 32 bin TL'ye yükseltilmiş durumda. 2023 ocak itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5.3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesini sağladık. 8 Eylül 99 öncesi sigortalılar için emeklilikte yaş şartını ortadan kaldırmıştık. Vatandaşlarımızın uzun yıllar talep ettiklerini yerine getirmiş olduk.
EYT İLE 2 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLDU
EYT'de emeklide emekli olanların sayısı 2 milyon. EYT'den yararlanan sayısı şuan itibariyle 2 milyon. 2018'den bu yana emeklilere ödenen ikramiyelerin toplamı 166 milyar TL. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme gerçekleştirdik. İstihdamda sürdürebilirliği sağlamak bizim en önemli görevimiz. Bunun yanında sosyal güvenlik reformu açısından önemli olan herkese sağlık sigortası güvencesi. Aylık 600 TL GSS primi ödeyerek tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Bu uygulama dünyada uygulaması olmayan bir hizmet türü niteliğinde.
YÜZDE 99'U SİSTEMİN İÇİNDE
GSS kapsamında artık vatandaşımızın nerdeyse yüzde 99'u sosyal güvenlik içerisine alıyoruz. Bu çok önemli. 2002'debu oran yüzde 70'lerdeydi sağlık güvencesi kapsamında olan vatandaşımız.
Bunun dışında ilaçların geri ödenmesi kapsamında bu günkü rakam 9 bin. 9 bin ilacı geri ödeme kapsamına aldı SSK. Vatandaşımız daha fazla ilaca para ödemiyor. Hükümet olarak en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi sosyal destek projesi. Biz vatandaşımızın hem iş kur içinde kurumlara gelmesini beklemiyoruz. Biz vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Çünkü sosyal devletin gereği bu.
ASGARİ ÜCRET'TE 2 LİRA TARTIŞMASI
Biz 17 bin liraya artık yaptık ama 2 lira çok tartışıldı, gerçekten çok ilginç bir şey. Bazı sosyal medya içeriklerinde biz buna denk geldik üzüldük tabi.
17 bin 2 lira olan asgari ücretin sonundaki 2 liranın çalışanları bir üst vergi dilimine daha erken taşımayı ve asgari ücretten daha çok vergi alınmasını amaçladığını iddia edildi sosyal medya guruplarında. Kesinlikle öyle değil, tamamen gerçek dışı bir iddia.
Öncelikle 2022 Ocak ayından itibaren asgari ücretten gelir ve damga vergisi almıyoruz. Yani devlet vatandaşından alacağı vergiden vazgeçti.
Ücreti, asgari ücrettin üstünde olanların tüm çalışanlarımızdan da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleriyle hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutuldu. Bu çok önemli bir gelişme.
Bu asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Belirlenirken günlük brüt olarak belirlenmekte. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanır, tamamen teknik bir şey. Buna göre de 2024 brüt asgari ücretin aylık tutarı 20 bin 2 TL 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı 88.90 TL olarak belirlendi. Net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirleniyor. Bizde bu rakamı ifade ettik. Sadece bu konuda değil bir çok konuda da bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından en gerçekçi ve doğru bilgiye uluşabilirler.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK
Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını kesinlikle vurgulamak isterim.
Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve bir çok sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Ondan sonra belli bir noktaya getireceğiz. Daha sonrada ortaya çıkan tabloyu da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelerek inşallah bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz. Ancak bu uzun eğilimli bir çalışma olduğu için inşallah bizim hedefimiz zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Tabi sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bu çok önemli. Biz bunu prim gelirleri ile sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu SSK olarak. Bu yüzden vatandaşlarımızın mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Burada tabi ki Bağkur'luların beklentisini ben saygı ile karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısını 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi seçim öncesi verilen bir vaatti biz bunu da yerine getireceğiz. Her zaman olduğu gibi bu vaadimizi de inşallah yerine getireceğiz.
Benim her zaman söylediğim gibi bu yıl çok farklı bir Türkiye'den söz edeceğiz. Enflasyon gittikçe aşağıya düştüğü, refahın arttığı, istihdamın büyük bir katkı getireceği yani istihdama katılan vatandaşımızın sayısı arttığı bir yıl bekliyoruz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Verilmiş bir söz var bu konuda kesinlikle yerine getirilecek. Bütçe disiplinimiz el verdiği sürece bizim beklemek için sebep de kalmayacak.
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