19 Ocak 2024, Cuma
Milyonlara erken emeklilik imkanı! EYT yolu açılıyor | Emekliler yılında dev adımlar geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ü emekliler yılı ilan ederken, yılın ilk müjdeli haberi Bağ-Kur'lu esnafa geldi. Bu yıl yapılacak yasal düzenlemeyle küçük esnaf 7.200 prim günüyle 5 yıl erken emekli olabilecek. Bağ-Kur prim gün sayısının 1.800 gün düşürülmesiyle birlikte binlerce küçük esnaf da EYT düzenlemesi kapsamında emekliliğe hak kazanacak.
Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:58
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