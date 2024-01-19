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Milyonlara erken emeklilik imkanı! EYT yolu açılıyor | Emekliler yılında dev adımlar geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ü emekliler yılı ilan ederken, yılın ilk müjdeli haberi Bağ-Kur'lu esnafa geldi. Bu yıl yapılacak yasal düzenlemeyle küçük esnaf 7.200 prim günüyle 5 yıl erken emekli olabilecek. Bağ-Kur prim gün sayısının 1.800 gün düşürülmesiyle birlikte binlerce küçük esnaf da EYT düzenlemesi kapsamında emekliliğe hak kazanacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:58
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Milyonlara erken emeklilik imkanı! EYT yolu açılıyor | Emekliler yılında dev adımlar geliyor

2024 emekliler yılı ilan edilirken, yılın ilk müjdeli haberi Bağ-Kur'lu esnafa geldi. Bu yıl yapılacak yasal düzenlemeyle berber, bakkal, kasap, ayakkabıcı, kıraathane sahipleri, tamirci, kuaförlerin aralarında yer aldığı küçük esnaf 9 bin prim günü yerine 7200 prim günüyle 5 yıl erken emekli olabilecek.

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Milyonlara erken emeklilik imkanı! EYT yolu açılıyor | Emekliler yılında dev adımlar geliyor

Bağ-Kur prim gün sayısının 1800 gün düşürülmesiyle birlikte binlerce küçük esnaf da EYT düzenlemesi kapsamında emekliliğe hak kazanacak. Bu kapsamda 7200'ü tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olacak

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Milyonlara erken emeklilik imkanı! EYT yolu açılıyor | Emekliler yılında dev adımlar geliyor

YASAL DÜZENLEME MECLİS'TE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bağ-Kur emeklilik koşullarına ilişkin açıklamalarının ardından gözler prim düzenlemesinin ayrıntılarına çevrildi.

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Milyonlara erken emeklilik imkanı! EYT yolu açılıyor | Emekliler yılında dev adımlar geliyor

Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasının ardından esnaf da erken emeklilik için gün saymaya başladı. Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e inecek.

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Milyonlara erken emeklilik imkanı! EYT yolu açılıyor | Emekliler yılında dev adımlar geliyor

Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek.