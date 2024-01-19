Milyonlara erken emeklilik imkanı! EYT yolu açılıyor | Emekliler yılında dev adımlar geliyor

2024 emekliler yılı ilan edilirken, yılın ilk müjdeli haberi Bağ-Kur'lu esnafa geldi. Bu yıl yapılacak yasal düzenlemeyle berber, bakkal, kasap, ayakkabıcı, kıraathane sahipleri, tamirci, kuaförlerin aralarında yer aldığı küçük esnaf 9 bin prim günü yerine 7200 prim günüyle 5 yıl erken emekli olabilecek.