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Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland’ı kabul etti

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Ankara'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ı kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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