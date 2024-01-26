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Ankara'ya metro müjdesi! Turgut Altınok projelerini tek tek açıklıyor: Kızılay'ı ışıl ışık yapacağız

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Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Ankara’ya metro müjdesi! Turgut Altınok projelerini tek tek açıklıyor: Kızılay’ı ışıl ışık yapacağız

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'da esnaf ziyaretinde bulunurken vatandaşlarlar da sohbet etti. Altınok, Ankara'nın ormanlar şehri olacağını ifade ederken Kızılay'ı pırıl pırıl yapacaklarını ve bölgenin kentin kalbi olacağını vurguladı. Ankara'nın metro konusunda en fakir başkentlerden biri olduğunu söyleyen Altınok "Havalimanı metrosunun ihalesini yapacağız. Keçiören metrosunu da genişleteceğiz." dedi. İşte detaylar...

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, esnafı ziyaret etti. Kızılay Metro Altı Çarşısı esnafıyla kahvaltıda bir araya gelen ve sohbet eden Altınok, diğer esnafa da ziyarette bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Altınok, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

KIZILAY'I PIRIL PIRIL YAPACAĞIZ

Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Altınok, "Ankara'da ciddi bir trafik, ulaşım problemi var. Akşam ya da sabah Kızılay'a gelin, otobüs kuyruklarının uzadığını göreceksiniz. Nedeni de şu; Ankara Büyükşehir Belediyesi, otobüslerin tamirini yapamıyor. Dolayısıyla seferdeki otobüs sayısı azaldı. Ankara metro hattı bakımından dünya başkentleri arasında en fakir. Sayın Mansur Yavaş'ın Ankaralıya '58 kilometre metro yapacağım' diye sözü var. Ankara'da yaptığı 5 santim metro hattı yoktur. Yeni açtığı bulvarlar yok. Kızılay'da ciddi bir otopark problemi var. Burayla ilgili projelerimiz var. Kızılay'ı pırıl pırıl, ışıl ışıl yapacağız. Yaşayan bir şehir, kentin kalbi yapacağız. Yine tarih ve kültür yolu projemiz ile Ulus'u cazibe merkezi yapacağız" diye konuştu.

'HAVALİMANI METROSUNUN İHALESİNİ YAPACAĞIZ'

Ankara'nın 5 yılda ışığını kaybettiğini ifade eden Altınok, şunları kaydetti: "Ankara, sönen bir Ankara olmuştur. Yeşil alanları, ağaçları sökülmüştür. Onun yerine taşlar getirmiştir. Ankara, ormanlar şehri olacak. Ankara, yeşil bir başkent olacak. Ankara, eski parıltılı ve ışıltılı günlerine dönecek. Problemleri çok kısa bir dönemde çözeceğiz. Ulaştırma Bakanı'mızla iki saat oturduk, Ankara'daki metro ağını hızlı bir şekilde geliştirme üzerine konuştuk. Ankara'mızın birçok noktasına vatandaşlarımız kısa sürede metroyla gidecek. Özellikle havaalanı; başka ülkelere baktığınızda havaalanına metrosu olmayan başkent yok. Havalimanı metrosunun ihalesini yapacağız. Keçiören metrosunu da genişleteceğiz."



'ÇANKAYA HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI'

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen mevcut Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın da Çankaya'da pek çok hizmete imza atacağını belirten Altınok, "Çankaya'da çok güzel projelerimiz var. Genç bir belediye başkan adayımız. Kalecik'te birçok yeni projeyi hayata geçirmiş olan dinamik, vizyon sahibi bir belediye başkan adayımız var. Atamızdan miras olan Çankaya, hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri almalı. Birçok hizmete ihtiyacı olan bir Çankaya var. Çankaya'mıza çok büyük hizmetler yapacağız" dedi.

'ANKARA'DA HALA KANALİZASYON PROBLEMİ VAR'

Bugüne kadar Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ankara'nın yararına olan ne varsa kabul ettiklerini söyleyen Altınok, "Ankara için yapacağım dediği ne varsa, milyarlarca kredi verdik. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı verdiğimiz kredileri bile değerlendiremedi. Bunların ihalelerini bile yapamadı. Hala Polatlı'ya bir su gelmedi. Olacak şey mi? Hala Ankara'da kanalizasyon problemi var" diye konuştu.

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