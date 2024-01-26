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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

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Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u ile basın kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

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