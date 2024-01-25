Cumhur İttifakı’nın ABB adayı Turgut Altınok'tan müjde: "Mamak'a metro yapacağız"

'DAR GELİRLİ VATANDAŞA KONUT YAPACAĞIZ'

Evi olmayan dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmaları için çalışmalarda bulunacaklarını kaydeden Altınok, "Evi olmayan binlerce dar gelirli vatandaşımıza çok sayıda konut yapacağız. Çok sayıda vatandaşa sosyal yardımda bulunacağız. Çok sayıda kreş açacağız. Her ilçemize devasa kütüphaneler yapacağız. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize, üniversitelerimizdeki laboratuvarlar ve teknoloji merkezlerine de destek vereceğiz" dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi enflasyon oranının altında bir zam yaptı. Belediyemizde çalışan işçilerimiz uzun süredir düşük bir maaş alıyordu. Keçiören Belediyemizde çalışan işçilerden daha düşük maaş alıyorlar. Hak ettikleri zammı biz vereceğiz" dedi.