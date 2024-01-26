26 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiliz mevkidaşı Cameron ile İstanbul'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiliz mevkidaşı Cameron ile İstanbul'da görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2024
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiliz mevkidaşı Cameron ile İstanbul’da görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Cameron ile görüşmesinde, kalıcı barış için Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA