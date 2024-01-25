İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye ittifak göndermesi: Biz DEM’li kafalarla beraber olmayacağız

EL SIKIŞIK DA GÖRELİM BAKALIM NEYMİŞ DÜNYA

Akşener TBMM Grup Toplantısı'ndak yaptığı konuşmada CHP'ye şu sözlerle seslendi:

İstediğiniz kadar zırlayın, bağırın, çağırın hür ve müstakil olarak gidip bu ülkede üçüncü yolu açıp bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız. Çünkü hür ve müstakil olarak çıkmamız bazı şeyleri açığa çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk. Dürüst açık bir şekilde DEM Parti'yle el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var? Bizim seçmenimizde madem ki cebinizde duruyor, hadi bakalım el sıkışın, her yeri alın, görelim bakalım neymiş dünya."