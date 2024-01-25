İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP'ye ittifak göndermesi: Biz DEM’li kafalarla beraber olmayacağız
CHP ile ittifak köprüleri atan ve yerel seçimlere müstakil girme kararı alan İYİ Parti'de belediye başkanı adayları açıklanmaya devam ederken Meral Akşener Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Akşener yaptığı konuşmada PKK'nın partisi olan DEM Parti ile ittifak kuran ve onlardan oy dilenen CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Özgür Özel'in DEM'e yaptığı ziyaretlere gönderme yapan Akşener "DEM’lenmişlerin karşılarında hazır olda duruyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yapmasının ardından yerel seçimler öncesi köprüleri atan İYİ Parti'de çok sayıda ilin belediye başkan adayları açıklanıyor.
"KORKAKLAR" DEDİ KARŞILARINA ADAY ÇIKARDI
Akşener "korkaklar" diyerek tepki gösterdiği CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısında aday çıkararak CHP ile ittifak yapmayacaklarına yönelik kararlılığını gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ayrıca DEM Parti'yi ziyaret ederek oy dilenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösterdi.
EL SIKIŞIK DA GÖRELİM BAKALIM NEYMİŞ DÜNYA
Akşener TBMM Grup Toplantısı'ndak yaptığı konuşmada CHP'ye şu sözlerle seslendi:
İstediğiniz kadar zırlayın, bağırın, çağırın hür ve müstakil olarak gidip bu ülkede üçüncü yolu açıp bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız. Çünkü hür ve müstakil olarak çıkmamız bazı şeyleri açığa çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk. Dürüst açık bir şekilde DEM Parti'yle el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var? Bizim seçmenimizde madem ki cebinizde duruyor, hadi bakalım el sıkışın, her yeri alın, görelim bakalım neymiş dünya."
CHP YANDAŞLARININ HEDEFİ İYİ PARTİ
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ, TELE1 canlı yayınında yaptığı konuşmada İstanbul'da belediye başkanı adayı olarak Buğra Kavuncu'yu açıklayan İYİ Parti'yi cumhuriyete ihanetle suçladı.
'İYİ PARTİ CUMHURİYETE İHANET EDİYOR'
İyi Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun karşısına rakip çıkarmasını hazmedemeyen Yanardağ, "İşte İYİ Parti'nin ihaneti buradadır. Demokrasiye, cumhuriyete, insan hak ve özgürlüklerine ihanet. İYİ Parti hiçbir yerde kazanamayacağını bildiği halde her yerde kendi adayını çıkarıyor. Çıkardığı her adayda Türkiye'nin cumhuriyetçi, demokratik muhalefetini bölme amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.
Akşener CHP'den gelen eleştiriler sonrası Erzurum'da yaptığı konuşmada PKK'nın partisi olan DEM Parti ile ittifak kuran CHP'ye sert sözlerle yüklendi.
DEM'Lİ KAFALARLA OLMAYACAĞIZ
Akşener "O Meclis'te sayın Öcalan diye konuşuyor o DEM'li kafalılar. DEM'li kafalılardan oy bekleyen DEM'lenmişlerin karşılarında hazırolda duruyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aldatmak'ın Ali Sezai'si bakın kiminle evli çıktı! Ercan Kesal'in eşi kendisinden daha da ünlü...
- Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu bu diyetle zayıflamış! 7 günde 3 kilo verdiren liste...
- Kuru üzümün bu faydasını kimse bilmiyor! 21 gün boyunca tüketirseniz...
- Faiz oranları Merkez Bankası kararıyla yeniden şekillendi! Elinde TL'si olan hemen baksın! 32 günlük banka banka getiri tablosu
- İbrahim Tatlıses "Herkesten dua istiyorum" diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri...
- Emeklilere 2.500 TL destek başvurusu ne zaman, şartları neler?
- Öğrencilere 10 bin TL burs başvuruları başladı mı?
- Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış! "Nasıl fark edemedik"
- KİPTAŞ 300 bin konut nedir? 700 Bin TL ilk yıl vade farksız kredi desteği müjdesi! 300 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
- İlave Tediye 1. taksit miktarları 2024 | 4D'li Taşeron Kamu işçisine zamlı zamlı tediye ödemesi ne zaman, hangi tarihte? 700 bin işçiye 13 günlük ödeme takvimi
- Barış Manço'nun ailesine mahkemeden kötü haber! Yargıtay'dan karar geldi! Alacakları tazminat...
- Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son haliyle gündem oldu! "Yıllar acımamış"