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Haberler Galeri İşte CHP-DEM'in tehlikeli İstanbul ve İzmir planı! Hangi ilçeleri ne amaçla paylaşacaklar?

İşte CHP-DEM'in tehlikeli İstanbul ve İzmir planı! Hangi ilçeleri ne amaçla paylaşacaklar?

14-28 Mayıs genel seçimlerinde 6'lı koalisyon ve HDP'nin sandığa gömülmesinin ardından Kandil'in kuklası sözde Kürt halkının temsilcisi oldukları iddia ederek yıllardır bölge insanına eziyetler eden HDP özeleştiride bulunarak strateji değiştirdiğini açıklamıştı. 31 Mart yerel seçimlerine DEM adı altında girecek PKK'nın kuklası parti yine Kandil'in talimatlarının dışına çıkamadı. Terör örgütünden gelen talimat doğrultusunda DEM Parti, CHP üzerinden büyükşehirlerde yeni zehirli bir planı ortaya koydu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür DEM'in büyükşehir planlarını içeren bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 25.01.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:01
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İşte CHP-DEM’in tehlikeli İstanbul ve İzmir planı! Hangi ilçeleri ne amaçla paylaşacaklar?
Çok değil 6 ay önce 14-28 Mayıs seçimlerinde Altılı Masa partileriyle birlikte HDP de derin bir yenilgi yaşadı.
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İşte CHP-DEM’in tehlikeli İstanbul ve İzmir planı! Hangi ilçeleri ne amaçla paylaşacaklar?

Hem 14 Mayıs'ta ciddi oy kaybetti hem de 28 Mayıs'ta Zafer Partisi'yle ortaklığa oy verdirerek "siyasi rezilliğin" şahikasına imza attı. Oysa seçim sonrası yaşadıkları travmayı atlatmak için de "Üçüncü yol siyaseti izleyeceğiz" diyerek ciddi bir özeleştiri yapmışlardı.

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İşte CHP-DEM’in tehlikeli İstanbul ve İzmir planı! Hangi ilçeleri ne amaçla paylaşacaklar?

Taban dâhil herkes pişmandı. Ama 6 ay sonra ne o özeleştiriden eser kaldı ne de "üçüncü yol siyaseti"nin gereği yapıldı. DEM, tıpkı HDP gibi halkın talebini değil, yine dış dinamiklerin, yani Kandil ve bağlı olduğu küresel güçlerin talebini yerine getiren bir siyaset izlemeye başladı.

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İşte CHP-DEM’in tehlikeli İstanbul ve İzmir planı! Hangi ilçeleri ne amaçla paylaşacaklar?

Bu gerçeği, DEM'in başta Diyarbakır, Van ve Mardin gibi büyükşehirler olmak üzere etkili oldukları il veya ilçelerde yaptırdığı "önseçimler"de görmek mümkün.

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İşte CHP-DEM’in tehlikeli İstanbul ve İzmir planı! Hangi ilçeleri ne amaçla paylaşacaklar?

Oralarda güya önseçim yapılıyor ama yapılan önseçim değil, örgütün dayattığı isimlerin "zorla" seçtirilmesinden başka bir şey değil. Bu gizli saklı da yapılmadı.