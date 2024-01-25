HaberlerGaleriİşte CHP-DEM'in tehlikeli İstanbul ve İzmir planı! Hangi ilçeleri ne amaçla paylaşacaklar?
İşte CHP-DEM'in tehlikeli İstanbul ve İzmir planı! Hangi ilçeleri ne amaçla paylaşacaklar?
14-28 Mayıs genel seçimlerinde 6'lı koalisyon ve HDP'nin sandığa gömülmesinin ardından Kandil'in kuklası sözde Kürt halkının temsilcisi oldukları iddia ederek yıllardır bölge insanına eziyetler eden HDP özeleştiride bulunarak strateji değiştirdiğini açıklamıştı. 31 Mart yerel seçimlerine DEM adı altında girecek PKK'nın kuklası parti yine Kandil'in talimatlarının dışına çıkamadı. Terör örgütünden gelen talimat doğrultusunda DEM Parti, CHP üzerinden büyükşehirlerde yeni zehirli bir planı ortaya koydu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür DEM'in büyükşehir planlarını içeren bir yazı kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 25.01.2024 08:58Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:01