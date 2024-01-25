DEM’i şaşırtan Başak Demirtaş çıkışı

Çok değil 6 ay önce 14-28 Mayıs seçimlerinde Altılı Masa partileriyle birlikte HDP de derin bir yenilgi yaşadı.

Hem 14 Mayıs'ta ciddi oy kaybetti hem de 28 Mayıs'ta Zafer Partisi'yle ortaklığa oy verdirerek "siyasi rezilliğin" şahikasına imza attı. Oysa seçim sonrası yaşadıkları travmayı atlatmak için de "Üçüncü yol siyaseti izleyeceğiz" diyerek ciddi bir özeleştiri yapmışlardı. Taban dâhil herkes pişmandı.

Ama 6 ay sonra ne o özeleştiriden eser kaldı ne de "üçüncü yol siyaseti"nin gereği yapıldı. DEM, tıpkı HDP gibi halkın talebini değil, yine dış dinamiklerin, yani Kandil ve bağlı olduğu küresel güçlerin talebini yerine getiren bir siyaset izlemeye başladı.

Bu gerçeği, DEM'in başta Diyarbakır, Van ve Mardin gibi büyükşehirler olmak üzere etkili oldukları il veya ilçelerde yaptırdığı "önseçimler"de görmek mümkün. Oralarda güya önseçim yapılıyor ama yapılan önseçim değil, örgütün dayattığı isimlerin "zorla" seçtirilmesinden başka bir şey değil. Bu gizli saklı da yapılmadı.



'DEVLETLE PROBLEM SÜRMELİ'

Alın Diyarbakır örneğini.

Bir süre önce DEM, Diyarbakır'da önseçim yaptı. Seçim sonuçları açıklandığında Garip Kandemir isimli biri açık ara farkla önde çıktı. Ama örgütün dayattığı isim Doğan Hatun çıkmayınca ikinci bir önseçim daha yapıldı. Hatun zorla da olsa seçtirildi. Bu yöntem her yerde izlendi.

Yöntemin dayatılmasında dikkat çeken bir nokta da aday gösterilmek istenen isimlerin hepsinin "örgütle" ilişkili olma ihtimallerinin yüksek olması...

Süreci şaşkınlıkla izleyen bir Diyarbakırlı şöyle diyor:

"DEM yönetimi veya DEM'i yönetenler sanki 'kayyum' atansın diye özel çaba harcıyor. Makul siyaset yapmak isteyenler değil, sorun çıkaracak isimler tercih ediliyor. Mesela çok bilinen makul bir isim Numetullah Erdoğmuş ciddiye bile alınmadı."

Peki neden böyle bir yöntem tercih ediliyor?

Denilen şu: Herkesin kabul edeceği makul adaylar konmuyor ki devletle problem devam etsin. Bir anlamda DEM, kayyum siyasetinden besleniyor. CHP'yle işbirliği siyasetinin arka planında da böyle bir akıl var. Bu yüzden İstanbul veya İzmir gibi yerlerde ısrarla bazı belediyeler isteniyor. Böylece "kayyum siyaseti" CHP üzerinden büyükşehirlere taşınacak ve örgüt CHP'yi de işin içine katarak cephesini genişletecek.

Şimdi bu tabloyu tersyüz edebilecek bir çıkış geldi.



DEMİRTAŞ'TAN YENİ PARTİ İŞARETİ

Çıkışın adresi de mühim. Düne kadar CHP ve CHP'nin kurduğu ittifaka en büyük desteği veren "Yürü Bay Kemal" diyen Edirne mukimi Selahattin Demirtaş, eşi Dilek Demirtaş üzerinden DEM yönetimini bile şaşırtan bir mesaj verdi. Dilek Demirtaş, eşiyle görüştükten sonra DEM'in İstanbul adayı olabileceğini açıkladı. Bütün hesapları altüst edebilecek bu çıkışa Kandil izin verir mi bilemem ama Demirtaş'ın aday olması hem DEM'in oylarını artırır hem de üçüncü yol siyaseti hayata geçirilmiş olur. İşin bir başka sürpriz tarafı ise adaylık olsun veya olmasın Demirtaş'ın bu çıkışının DEM tabanında "yeni bir parti" işareti olarak yorumlanması.

Tesadüf mü bilemem tam da bugünlerde 8 yıl sonra konuşan Leyla Zana da aynı kapıya çıkan benzer bir "uyarı" yaptı:

"Niye ikisinden birini seçmek zorunda kalalım ki? Ne CHP'nin ne de AKP'nin koltuk değneğiyiz. İkisi de değiliz; biz biziz."

Eğer DEM, seçim sonrası söylenenleri unutur, İstanbul ve İzmir'de Kandil'in dayattığı "sivil siyaseti zehirleme" yöntemini izlerse, sadece seçim sürecini değil sonrasını da zehirler.

CHP'ye de bu zehirli siyasetin taşıyıcısı rolü düşer ki bunu taşıması hiç kolay olmayacak.

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