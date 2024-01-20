Türkiye o anlara kenetlendi! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının "kenetlenmesi" ilgiyle takip edildi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü Türkiye saati ile 13.47'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Tarihi anlar yerli ve yabancı turistler tarafından Taksim'de kurulan çadırdan takip edildi. Uzaya ilgisi olduğunu ve uzaya gitmek istediğini söyleyen Asım Çınar Sur, "Bursa'dan İstanbul'a geldim. Uzayla ilgim var. Burayı da merak ettim ve geldim. Bence bu işi başarmak için ülkemiz çok çalışmış ve bugün artık başarmışlar" diye konuştu. Öte yandan nefes kesen anlar ve tarihi dakikalar, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan da saniye saniye takip edildi. İşte kare kare o anlar...