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Haberler Galeri Türkiye o anlara kenetlendi! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının "kenetlenmesi" ilgiyle takip edildi

Türkiye o anlara kenetlendi! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının "kenetlenmesi" ilgiyle takip edildi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü Türkiye saati ile 13.47'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Tarihi anlar yerli ve yabancı turistler tarafından Taksim'de kurulan çadırdan takip edildi. Uzaya ilgisi olduğunu ve uzaya gitmek istediğini söyleyen Asım Çınar Sur, "Bursa'dan İstanbul'a geldim. Uzayla ilgim var. Burayı da merak ettim ve geldim. Bence bu işi başarmak için ülkemiz çok çalışmış ve bugün artık başarmışlar" diye konuştu. Öte yandan nefes kesen anlar ve tarihi dakikalar, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan da saniye saniye takip edildi. İşte kare kare o anlar...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 18:17
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İstanbul- Uluslararası uzay istasyonuna tarihi kenetlenme ilgiyle izlendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Axiom-3 (Ax-3) misyonu çerçevesinde uzaya giden 3 arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü Türkiye saati ile 13.47'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul- Uluslararası uzay istasyonuna tarihi kenetlenme ilgiyle izlendi

Tarihi yolculuk ve kenetlenme anı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Taksim Meydanı'na kurulan çadırdan ilgi ile takip edildi. 4 kişilik mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 günlük bir görev gerçekleştirecek. Burada 13 farklı bilimsel deney yapılacak.

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İstanbul- Uluslararası uzay istasyonuna tarihi kenetlenme ilgiyle izlendi

Taksim Meydanı'nda kurulan çadıra gelenler önce tarihi yolculuk ile ilgili videolar izleyerek kenetlenme saatini bekledi. Kenetlenme anı yaklaşınca da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılan canlı yayın çadırın duvarına yansıtıldı. O tarihi anlar hep birlikte ilgiyle izlendi.

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İstanbul- Uluslararası uzay istasyonuna tarihi kenetlenme ilgiyle izlendi

"BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPILACAK"
Uzayda yapılacak 13 Bilimsel araştırmadan birini yürüten Dr. Cihan Taştan, "Ben burada Alper Gezeravcı'nın gerçekleştireceği 13 bilimsel misyondan birinin yürütücüsüyüm. Biz Üsküdar Üniversitesi'nde kanser genetiği çalışıyoruz. Alper Gezeravcı'da uzayda bu çalışmaların genetik profilleri için örnekler toplayacak bizim için. Birkaç saat kaldı. Birazdan Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Biz de anlık onları bekliyoruz. Dualarımız Alper Gezeravcı'yla" dedi.

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İstanbul- Uluslararası uzay istasyonuna tarihi kenetlenme ilgiyle izlendi

"BURSA'DAN GELDİK"
Uzaya ilgisi olduğunu ve uzaya gitmek istediğini söyleyen Asım Çınar Sur, "Bursa'dan İstanbul'a geldim. Uzayla ilgim var. Burayı da merak ettim ve geldim. Bence bu işi başarmak için ülkemiz çok çalışmış ve bugün artık başarmışlar" diye konuştu.